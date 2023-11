'Es jodidamente inteligente' | Travis Kelce cuenta la historia detrás de su romance con Taylor Swift

La historia de amor entre la mega estrella de la música y el jugador de la NFL sonaba a guión de película hollywoodense desde que salieron a la luz los primeros compaces de su romance, porque a Travis Kelce ya le gustaba Taylor Swift desde hacía mucho tiempo y cuando la artista se presentó en el estadio Arrowhead, casa de los Chiefs de Kansas City, el jugador pensó que el universo le estaba mandando un señal y sin pensarlo dos veces, acudió al recinto deportivo con el único objetivo de entregarle a Taylor una pulsera con su número de teléfono.

Pero su plan fracasó, pues la pulsera jamás llegó a las manos de Swift. Sin embargo, la historia sí llegó a oídos de la cantante, a la que le hizo gracia la anécdota, y decidió quedar para una cita con Travis. Ahora, cuatro meses después, se han convertido en la pareja de la temporada y ha catapultado al jugador a niveles de fama y escrutinio vividos por pocos en el planeta.

"Nunca he sido un hombre de palabras, dice el ala cerrada de 34 años de los Kansas City Chiefs al Wall Street Journal en una entrevista exclusiva donde habla por primera vez sobre su noviazgo con Taylor Swift.

"Estar cerca de ella y ver lo inteligente que es ha sido jodidamente alucinante. Estoy aprendiendo cada día", afirma con tranquilidad sobre su mediático romance. Pese a que el jugador de la NFL es toda una estrella dentro del mundo deportivo con sus dos anillos del SuperBowl, su relación con Taylor lo ha llevado a un nivel sobrenatural. Quizás por eso, Kelce ha querido aprovechar este momento de popularidad para sentarse y dar a conocer una parte poco conocida de la artista, puesto que Taylor y su entorno son extremadamente herméticos con su vida privada.

“Definitivamente había algunos de sus conocidos que sabían quién era yo. Alguien de su lado le preguntó, ‘Oye, ¿sabías que él iba a venir?’. Tuve a alguien que me hizo de Cupido” [una mujer], reconoce el deportista a la publicación acerca de cómo fue aquella primera toma de contacto en el mes de julio.

Cuando la compositora nacida en Pensylvania apareció en un palco del estadio de Kansas City alentando a los Chiefs, muchos creyeron que aquel era su primer encuentro. Pero no, la pareja se conoció en persona en Nueva York después de llevar “un tiempo hablando”, cuenta él.

“Supe que podríamos tener una cena agradable y una conversación, y lo que surgiera de ahí, lo aceptaría”. Cuenta que acudió tranquilo a la cita, pero que su entorno estaba mucho más nervioso: “Todos a mi alrededor me decían: ‘¡Cuidado Travis, no la cagues!’. Y yo les decía: ‘Sí, sí, está bien”. La relación iba avanzando despacio y él, reconoce, quería ser discreto, no decir ni hacer nada “que alejara a Taylor”.

Travis reconoce el nivel presión que pesa sobre la cantante debido a su descomunal fama. Sus seguidores se extienden por todo el mundo y son incondicionalmente leales.

Sus fanáticos en redes sociales se cuentan por cientos de millones, su "Eras Tour" está a punto de convertirse en la primera gira en recaudar 1.000 millones de dólares y los expertos políticos debaten sobre su posible influencia en las elecciones estadounidenses de 2024.

Su aparición en dos partidos de Kelce disparó los índices de audiencia televisiva y las ventas de su camiseta se multiplicaron un 400%. Las últimas tendencias en redes sociales han hecho que los fans de Swift -o sea, todo el mundo- se deleiten con los antiguos tuits de Kelce.

"Obviamente, nunca he salido con nadie con ese tipo de aura sobre ella... Nunca he lidiado con eso", confesó Kelce en su entrevista. "Pero al mismo tiempo, no estoy huyendo de nada de eso".

"El escrutinio que recibe, lo mucho que tiene una lupa sobre ella, todos los días, paparazzi fuera de su casa, fuera de cada restaurante al que va, después de cada vuelo del que se baja, y ella simplemente está viviendo, disfrutando de la vida. Cuando ella actúa así, mejor que no sea yo el que actúe raro", dijo.

Paradójicamente, Travis y Taylor comparte una formar similiar de ver y entender el vínculo familiar, lo cual es muy importante para ambos. “Todo el mundo sabe que soy un tipo familiar. Para ella, su equipo es su familia. Y su familia hace muchas cosas en todo lo que tiene que ver con su gira, el marketing, estar cerca, así que creo que tiene muchísimos valores, y eso definitivamente es lo mío”.

*Con información de El Pías y The Wall Street Journal*