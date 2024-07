Mujer que fue condenada por finjir su propio secuestro rompe el silencio un año después de la farsa

En julio de 2023 Carlee Russell, una mujer de Alabama, fue acusada de fingir su propio secuestro, por lo que le abrieron un expediente e investigación por llamar al 911 para informarles que vio a un niño no acompañado al costado de la carretera, pero desapareció cuando la policía llegó al lugar.

Russell regresó a su casa 49 horas después de desaparecer misteriosamente de la autopista en Hoover, Alabama, inicialmente dijo a los investigadores que una mujer y un hombre de cabello naranja la habían secuestrado, pero después la policía no pudo verificar los detalles de su historia por lo que admitió que lo había inventado todo.

"No hubo ningún secuestro el jueves 13 de julio de 2023. Mi cliente no vio a un bebé al costado de la carretera. Mi cliente no abandonó el área de Hoover cuando fue identificada como una persona desaparecida", dijo su abogado.

“Mi cliente se disculpa por sus acciones ante esta comunidad, los voluntarios que la buscaban, ante el departamento de policía de Hoover y otras agencias también, [y] ante sus amigos y familiares", agregó el defensor.

Russell se declaró culpable de dos cargos por presentar un informe policial falso, le decretaron 12 meses de libertad condicional y se le ordenó pagar casi $18,000 en restitución y cumplir 100 horas de servicio comunitario.

Sin embargo, celebró su cumpleaños numero 27 y de paso relató cómo ha sido su evolución.

"No iba a hacer una publicación de cumpleaños, pero sería negligente si no reconociera públicamente la bondad que Dios me ha demostrado. No solo me permitió ver otro año, sino que cambió la trayectoria de mi vida desde el lugar negativo en el que me encontraba el año pasado", dijo el 22 de julio.

"A quienes han estado ahí para mí, su amabilidad y apoyo han significado todo para mí. Ya sea un mensaje de texto, una llamada, un mensaje directo en las redes sociales, una publicación, una oración, un obsequio considerado o palabras de aliento, nada fue demasiado poco y cada uno me ayudó a luchar por vivir otro día. Gracias sinceramente por ayudarme a encontrar la luz en los momentos más oscuros", detalló Carlee.

Además de reconocer que ha trabajado en sí mismo, Carlee continuó sus estudios de enfermería para ayuda a otras personas: "El trabajo aún no ha terminado, pero al comenzar este nuevo año de vida, estoy lleno de esperanza y optimismo por seguir superando desafíos, valorando a quienes me valoran y abrazando el futuro y el plan de Dios para mi vida con un corazón y una mente abiertos".