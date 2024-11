Mujer fue al médico por un dolor de garganta y se entera que estaba embarazada de cuatrillizos

Una visita al médico por un aparente dolor de garganta terminó con una sorprendente revelación para Katelyn Yates, una joven de 20 años residente de Greenup, Illinois, Estados Unidos. El pasado 1 de abril, la mujer acudió a urgencias preocupada por el malestar, pero jamás imaginó que saldría del hospital con la noticia de que estaba embarazada de cuatrillizos.

De acuerdo con la revista People, Katelyn, quien trabaja como asistente de enfermería, fue al hospital con la intensión de obtener una orden para que le extirparan las amígdalas, pues las molestias ya se habían vuelto insoportable. Antes de realizar una radiografía, los médicos le pidieron hacerse una prueba de embarazo, ya que el procedimiento podía ser riesgoso en caso de que estuviera encinta. Los resultados revelaron niveles altísimos de gonadotropina coriónica humana, una hormona característica del embarazo.

Inicialmente, Katelyn pensó que se trataba de una broma por ser el Día de los Inocentes, pero una radiografía confirmó el diagnóstico. Y no solo eso: no esperaba un solo bebé, sino cuatro. Según el Journal of Family and Reproductive Health, citado por el medio Today, las probabilidades de concebir cuatrillizos de manera natural son de menos de una en 500,000 casos.

En ese momento, Katelyn ya tenía seis meses de embarazo y llevaba el mismo tiempo saliendo con su pareja, Julian Bueker, de 21 años, quien reaccionó con entusiasmo ante la inesperada noticia. Sin embargo, el embarazo no estuvo exento de complicaciones. Katelyn fue diagnosticada con preeclampsia, una afección que puede causar hipertensión y daños en órganos vitales como los riñones y el hígado. Debido a estos problemas, los médicos adelantaron el parto a las 28 semanas y 4 días de gestación. "No podía respirar por mí misma", dijo Yates, y agregó que durante el tercer trimestre su hígado y sus riñones también comenzaron a fallar.

El 17 de octubre nacieron los cuatrillizos en el Hospital HSHS St. John's de Springfield. Fueron nombrados Elizabeth Taylor, Max Ashton, Elliot Ryker y Zye Grace, siendo Max y Elliot gemelos idénticos. Debido a nivel de riesgo, Katelyn fue sometida a una cesárea y de todos los bebés, Elizabeth fue la más pequeña, con un peso de 1 libra y 2 onzas, mientras que Max, el más grande de ellos, pesó 2 libras y 6 onzas.

Ahora, "lo están haciendo fenomenal. Están ganando peso y creciendo", dijo Yates a Today. "A Elizabeth le faltan unos seis gramos para llegar a los 2 kilos". "Me sorprende lo bien que les va", añadió. "Hace apenas unas semanas, eran del tamaño de mi mano".

Esta historia no solo se sorprendió a Katelyn y Julian, sino que captó la atención del público debido a las raras probabilidades de concebir cuatrillizos y las dificultades médicas que lograron superar la familia.