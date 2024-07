Mujer viajó a Brasil y cuando quiso regresar a su casa, la aerolínea le canceló el vuelo durante 4 días

Vienna Skye y su madre estaban emocionadas de viajar por primera vez a Brasil para participar de la boda de un familiar. Las mujeres aprovecharían en enlace matrimonial para conocer los lugares más icónicos del país sudamericano. Sin embargo, lo que debía ser una experiencia única, terminó por convertirse en una pesadilla luego que su vuelo de regreso a casa sufriera un retraso de ¡¡4 días!!

Skye, de 25 años, detalló su experiencia de "vivir en el aeropuerto de Río de Janeiro" en un video colgado en su cuenta de TikTok, donde se ha vuelto viral en pocos días. La joven mujer mostró imágenes de ella y su madre, Donna, en su cuarto día de espera en la terminal mientras esperaban que la aerolínea finalmente diera luz verde a su vuelo de regreso a Newark, Nueva Jersey.

"No dormí porque United Airlines canceló mi vuelo durante cuatro días seguidos. Así que me quedé atrapada en el aeropuerto de Río de Janeiro sin ningún lugar donde dormir", comenzó Skye en una voz en off.

Como explicó Skye en su video viral, su prolongado viaje de regreso a casa se volvió aún más frustrante debido a una serie de inconvenientes resultantes. Ella y otros viajeros abordaron y desembarcaron del mismo avión varias veces durante el retraso de varios días, y tuvieron que salir del aeropuerto cada vez que los acompañaban a bajar del avión, lo que significó que Skye tuvo que recuperar su equipaje facturado tres veces diferentes.

Ella y su madre también pasaron por la aduana brasileña seis veces cuando, normalmente, solo habrían pasado dos veces: una al entrar y otra al salir del país.

En una entrevista con la revista People, Skye contó que la aerolínea las alojó en un hotel en su primera noche extra en Río, ya que su vuelo fue cancelado originalmente y reprogramado para la mañana siguiente. Sin embargo, durante los días siguientes, se volvió difícil encontrar tiempo y lugares para descansar porque retrasaban continuamente el vuelo, lo que significaba que la madre y la hija tenían que esperar en el aeropuerto para recibir actualizaciones.

"Al final no hubo ninguna explicación", dice la estrella de Instagram. "Simplemente decían que era mantenimiento".

Skye también aseguró que la tripulación del avión no fue muy comprensiva con la difícil situación de sus pasajeros, pero entiende que ellos también estaban atrapados en las mismas circunstancias difíciles.

"Había una persona mayor con su esposa o hija, no estoy segura, que necesitaba medicación, y los auxiliares de vuelo no fueron nada comprensivos", dijo la creadora de contenido. "Mi madre también tiene problemas de tiroides y no tenía suficiente medicación, porque para uno o dos días, sí, hay que llevarla en la maleta. Pero para cuatro días, eso es mucho".

Su accidentado viaje de regreso a casa marcó el final de un itinerario repleto de problemas. En su camino hacia Brasil, Skye y Donna pasaron una noche incómoda entre vuelos.

"Tuvimos una escala en Houston y United también canceló ese vuelo, y no había hoteles. No nos quisieron alojar en un hotel, así que nos dieron catres para dormir", contó. Los catres, que mostró en un clip de su video de resumen del aeropuerto de Río, no eran ideales, dice Skye.

"Me sentí atrapada en una película de terror", recuerda sobre su estadía en el aeropuerto de Texas. "Imagínate tumbada en un trozo de plástico con otras 50 personas y que cada vez que alguien se moviera te despertara... Las luces estaban encendidas toda la noche y tocaban música de los 80 toda la noche".

En su video, Skye recordó su último intento de salir de Brasil con su boleto original: "Alrededor de las 9 p. m. de mi tercer día, me preparé para abordar el vuelo que debería haber sabido que no iba a despegar”.

Minutos después de haber subido al avión, los tripulantes informaron de varios problemas con las luces y los motores del avión durante su última espera en la pista. Finalmente, Skye dice que el piloto declaró que no se "sentía cómodo volando" y los miembros de la tripulación aconsejaron a los pasajeros que buscaran opciones con otras aerolíneas, ya que ya no había planes para reprogramar el vuelo.

"Quedaban dos asientos libres en otro vuelo que salía al día siguiente. Lo reservé en cuanto nos dijeron que lo habían cancelado", dice Skye. Los nuevos billetes de vuelta de ella y Donna (un vuelo de Delta a la ciudad de Nueva York) costaron casi 4,000 dólares en total.

"Sabía que era una locura, pero eso fue lo que nos aconsejaron hacer", explicó la mujer a la revista People. Según Skye, la aerolínea le reembolsó la mitad de su boleto de ida y vuelta original de $2,000 a Brasil, pero a pesar de sus extensas comunicaciones con los empleados de United, no ha recibido compensación por los nuevos boletos de avión.

*Información de www.people.com*