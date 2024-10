Mujer se desahoga en TikTok después que su cita romántica saliera mal y su historia se vuelve viral

Las primeras citas, no siempre resultan como uno espera, especialmente si nunca antes has visto a esa persona.

En las redes sociales, nunca faltan las historias sorprendentes que capturan la atención del público. Una de las más recientes es la de Maggie Smith, quien compartió en TikTok lo que describió como "la primera cita más corta de la historia". Lo que comenzó como una tarde llena de expectativa, terminó en menos de dos minutos, dejando a Smith con una sensación de sorpresa y humillación, pero también con una lección poderosa sobre el respeto en las interacciones románticas.

Maggie Smith, una mujer de Alabama de 32 años, relató cómo fue a una cita que resultó ser una de las más breves y desconcertantes de su vida. Al inicio de su video, Smith aparece animada, lista para lo que esperaba sería una tarde agradable, diciendo: "Me maquillé solo para esta cita, así que será mejor que salga bien".

Te puede interesar: Tiktoker protagonizó conmovedor rescate de un caballo abandonado en estado de desnutrición

Te puede interesar: Polémica en TikTok por influencers que dejaron solos a sus hijos en la cabina de un crucero para ir a cenar

Pero lo que sucedió después fue lo contrario a lo que imaginaba. Según su relato, al llegar al restaurante, el hombre la saludó con un abrazo, pero tan pronto como entraron, la hizo salir nuevamente. "Me pidió que saliera un momento, y luego me dijo: 'No quiero ofenderte, pero simplemente no lo siento'. Todo ocurrió tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de procesarlo", comentó.

Lo que hizo la situación aún más incómoda fue la razón que le dio el hombre. "Mientras me alejaba, sintió la necesidad de decir: 'Lo siento, es tu peso'. No pregunté, porque no me importaba. Yo no lo conocía. No estaba desconsolada, solo avergonzada", relató Smith, quien confesó sentirse mortificada por cómo sucedió todo, especialmente frente a un grupo de desconocidos.

En una entrevista exclusiva con la revista People, Smith explicó que su intención al compartir esta experiencia no era solo desahogarse, sino abrir una conversación sobre cómo las personas deben tratarse mutuamente, incluso cuando no hay una conexión romántica: "Las preferencias son razonables, pero creo que hay una manera de tratar a los demás con dignidad. No creo que estuviera tratando de ser desagradable, pero ciertamente se sintió como un golpe bajo en el momento".

A pesar del incómodo incidente, Smith expresó que no se arrepiente de no haber reaccionado en el momento. "Ya había perdido suficiente de mi tiempo y no creo que mereciera la validación de que yo hiciera preguntas o respondiera", señaló.

La historia de Smith rápidamente se volvió viral, con su video acumulando miles de visualizaciones en TikTok. Más allá de las reacciones iniciales de sorpresa, lo que realmente llamó la atención fue la cantidad de personas que se sintieron identificadas con su experiencia.

Según Smith, desde que compartió su historia, ha recibido innumerables mensajes de otras personas que también han vivido momentos incómodos o humillantes en citas. "Ha sido increíble ver cuántas personas me han contactado para agradecerme por compartir mi historia y validar sus propias experiencias", comentó.