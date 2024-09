Adele anuncia una pausa 'indefinida' en su carrera musical tras finalizar su residencia en Las Vegas

En un emotivo anuncio hecho durante su concierto en Múnich el 31 de agosto, la artista de 36 años compartió con el público su decisión de alejarse del escenario por un tiempo prolongado.

"Realmente disfruté mucho actuando. Han pasado tres años, que es el tiempo más largo que he hecho y probablemente el más largo que haré en mi vida", confesó Adele en una grabación que se ha viralizado en TikTok. Con diez shows restantes en Las Vegas, la ganadora de quince Grammys añadió: "Pero después de eso, no los veré por un tiempo increíblemente largo y los mantendré queridos en mi corazón durante todo el tiempo de mi descanso".

La cantante de "Easy on Me" expresó su gratitud hacia sus fans y mencionó que, aunque "fantaseará" sobre su tiempo en el escenario, necesita una pausa para disfrutar de la vida que ha estado construyendo: "He pasado los últimos siete años construyendo una nueva vida para mí y quiero vivirla ahora", señaló.

Este descanso llega en un momento significativo para Adele, quien recientemente confirmó su compromiso con el agente deportivo Rich Paul. El anuncio de su compromiso fue hecho durante otro concierto en Múnich y confirmado en un video compartido en redes sociales el 9 de agosto, donde Adele levantó su mano para mostrar el anillo de compromiso mientras la multitud celebraba.

Además, la artista, madre de Angelo, de 11 años, con su exmarido Simon Konecki, ha expresado anteriormente su deseo de expandir su familia. En julio de 2022, en el programa Desert Island Discs de BBC Radio 4, Adele comentó: "Definitivamente me gustaría tener un par de hijos más. Sería maravilloso. Si no, tengo a Angelo."

La decisión de Adele de tomar un receso subraya su deseo de enfocarse en su vida personal y en su futuro, mientras sigue siendo una figura central en la música y en la vida de sus seguidores.