Anitta sorprende con una imagen impactante de su embarazo: 'Estaba destinado'

En su cuenta de Instagram, la artista compartió una fotografía que dejó sin palabras a sus seguidores: se la ve con una prominente barriga de embarazo, acompañada de un enigmático mensaje que ha generado múltiples teorías.

En la imagen, Anitta aparece en una habitación de hotel, vistiendo lencería negra y con una máscara inexpresiva conectada a un megáfono, lo que parece sugerir un mensaje que aún no ha sido completamente revelado. Junto a la fotografía, escribió: “Estaba destinado a mantenerse en secreto…”, desatando una oleada de especulaciones entre sus fans y en los medios.

Te puede interesar: ¡Britney Spears se casó con ella misma! ¿Se descompensó?

Te puede interesar: 'Uno no da papaya' | Feid se sincera sobre su relación con Karol G

El misterio detrás de la publicación ha generado todo tipo de comentarios, especialmente al considerar que hace menos de cuatro semanas Anitta confirmó públicamente su relación con el futbolista Vinicius Souza. La repentina imagen ha llevado a muchos a preguntarse si la cantante está realmente embarazada o si se trata de un adelanto creativo relacionado con su carrera musical.

El impacto de la publicación creció aún más cuando el cantante canadiense The Weeknd compartió la misma foto en sus historias de Instagram con un críptico comentario: “Gracias, Anitta”. Esta colaboración entre ambos artistas, que previamente lanzaron el tema “Sao Paulo”, ha llevado a muchos a creer que la imagen podría ser parte de una próxima producción audiovisual.

El videoclip de “Sao Paulo”, que forma parte del setlist del álbum Hurry Up Tomorrow, ha sido mencionado en múltiples foros de seguidores como una posible explicación para la fotografía. Los fans conectaron rápidamente la presencia de la máscara y el megáfono en la imagen con la estética particular del trabajo de The Weeknd, famoso por incorporar elementos visuales enigmáticos en sus producciones.

Sin embargo, horas después Anitta publicó una nueva imagen de una ecografía, en donde en supuesto bebé tiene un cráneo monstruoso acompañado de un pie de foto que dice “¿No es hermoso?”, lo que reafirmó la teoría de un posible nuevo lanzamiento musical del que hasta ahora no se tiene mayor información.

¿Cuándo inició Anitta su relación con Vinicius Souza?

La publicación de la cantante también llega en un momento en que su vida personal ha captado la atención de los medios. Anitta y el futbolista Vinicius Souza, de 25 años, oficializaron su relación recientemente, tras semanas de intercambiar mensajes en redes sociales. Souza, quien actualmente juega en el Sheffield United, ha estado casado previamente y tiene dos hijos.

La pareja fue vista en el desfile de Balmain en París, donde Souza compartió varias imágenes en sus redes, incluyendo una tierna foto en la que Anitta le da un beso en la mejilla. Para muchos, esta relación parece ser una nueva etapa en la vida de la cantante, quien ha sido reconocida por su independencia y por celebrar su soltería en su reciente colaboración con Shakira en el tema “Soltera”.