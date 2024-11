Nueva canción de Karol G, J Balvin, Maluma, Feid y compañía es tachada de 'sexista y pedofílica'

El esperado lanzamiento de “+57”, una colaboración de estrellas del reguetón colombiano ha dejado una polémica desde su estreno el 7 de noviembre de 2024. Lo que prometía ser una celebración del “sonido de Medellín” y un homenaje a la unión de los grandes exponentes del género urbano, ha sido señalado por su perpetuación de estereotipos sobre Colombia, e incluso por la normalización de actitudes que muchos consideran peligrosas y degradantes.

Los fanáticos del reguetón esperaban con ansias este proyecto que reunía a algunas de las figuras más importantes del género, todos ellos nacidos en Medellín o con fuertes vínculos a la ciudad que se ha convertido en una cuna de talentos urbanos. Sin embargo, lo que podría haber sido un momento cumbre para el reguetón colombiano fue rápidamente opacado por el contenido de la letra de “+57”. Los versos, que hacen referencia a comportamientos relacionados con el consumo de drogas, alcohol, infidelidad y la sexualización de menores, han encendido un fuerte debate público en Colombia.

A pesar de que la canción logró cifras récord en plataformas de streaming gracias a la lealtad de sus seguidores, la indignación ha sido palpable entre los sectores críticos y el público general. La preocupación principal radica en que la canción no solo proyecta una imagen negativa del país, sino que también refuerza antiguos estigmas asociados a Medellín, una ciudad que ha luchado por redefinir su imagen tras décadas de violencia y narcotráfico.

Desde el inicio, la canción deja claro que se trata de una historia sobre una joven que engaña a su novio para ir de fiesta, con un enfoque en el consumo de alcohol. Karol G abre la pieza con un verso que normaliza este comportamiento:

“Le dijo al novio que se iba a dormir ya / Pero su amiga le dañó la mente…”

Pero los momentos más controversiales llegan cuando Feid y Maluma introducen una línea que ha sido interpretada como una sexualización de menores de edad:

“Una mamacita desde los fourteen / Entra a la disco y se le siente el ki…”

Este fragmento ha generado un rechazo masivo, especialmente por parte de instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que señaló la influencia negativa que podría tener en adolescentes. En un comunicado publicado en sus redes, el ICBF condenó el contenido de la canción, afirmando que “es hora de dejar de normalizar canciones que no aportan al desarrollo positivo de los jóvenes”.

Reacciones de los cantantes de +57

Ante la creciente ola de críticas, Karol G fue la primera en salir a defenderse. A través de sus historias de Instagram, la artista lamentó que la letra de “+57” haya sido “sacada de contexto” y afirmó que su intención era celebrar la unión de los artistas y hacer que la gente bailara. Aunque expresó su frustración por la “desinformación” generada en redes, también asumió cierta responsabilidad por la polémica: “Me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón.”

J Balvin, por su parte, evitó mencionar las controversias directamente, centrándose en la visión positiva de la colaboración. En un video publicado en Instagram, agradeció a Karol G por haber reunido a las grandes figuras del reguetón y destacó la importancia de la unión en el proyecto. Sin embargo, sus palabras no lograron apaciguar el enfado de aquellos que esperaban más responsabilidad social de uno de los artistas más internacionales de Colombia.

Blessd, otro de los artistas involucrados, se pronunció de forma más confrontativa. A través de su cuenta en X, desafió a los críticos de la canción con un tono irreverente: “Si no le gustó el tema, cámbielo y si sí, lo escucha. Qué cansones, ome…” Y añadió: “Mi amor, críe usted a sus hijos que yo estoy es trabajando y haciendo música.”

Lo que ha encendido tantas pasiones en torno a “+57” no es solo el contenido de la canción en sí, sino lo que simboliza para muchos colombianos. Al usar el indicativo telefónico nacional (+57) como título de la pieza, los artistas implican una representación del país, lo que ha generado una expectativa que no fue cumplida. En lugar de una celebración del talento y la cultura colombiana, los críticos señalan que el tema refuerza viejos clichés y actitudes que Colombia ha intentado dejar atrás.

Los versos que exaltan el consumo de drogas y alcohol, combinados con una visión cosificadora de la mujer y referencias violentas, han puesto de nuevo en el centro del debate las implicaciones éticas y sociales del reguetón. Como bien señaló la revista Rolling Stone en su reseña, “+57” no solo es “un desastre” musical, sino también una “apología a la sexualización de menores”, criticando el uso irresponsable de imágenes y mensajes que podrían influir negativamente en los jóvenes.

Adicionalmente, en redes sociales las críticas de los amantes de la música han expuesto su preocupación por la incitación de la pedofilia, principalmente porque la canción sexualiza a una niña de 14 años en su letra.

“No solo es paupérrima musicalmente hablando, dado que es extremadamente plana para ser una canción que reúne a tantos artistas y en este caso el productor debe ser consciente de diversificar los ritmos y el beat, sino que la letra es demasiado pobre cultural y hasta cívicamente hablando en un siglo en el que se lucha por abordar con responsabilidad temas como la sexualización, la pedofilia, la violencia y las drogas. Un artista tiene la responsabilidad de ser serio con el impacto que tiene su obra”, fue uno de los comentarios fuertemente respaldados en redes sociales.

Ya veo a muchos defendiendo a Karol G por la polémica de +57, pero hey, ella y su equipo leyeron la letra de una canción con un fragmento que sexualiza a una chica de 14 años y decidieron grabarla.



O todos en la cama o todos en suelo. No vengan a quitar culpa por mero fanatismo. pic.twitter.com/UgtWU5k9bX — Mario Mojica Cuello (@mariomojc) November 9, 2024

Tengo una niña de 14, imposible no opinar de “+57”: una oportunidad perdida de unirse para sumar y, sobretodo, un descache absoluto.

La sexualización de niños no puede ser un negocio, ni banalizarse, ni normalizarse. Todo mal. — Maria Bibiana Botero C (@mariabibibotero) November 9, 2024

Si van a hacer una canción que se llame + 57 al menos hagan un esfuerzo de creatividad por el país, hombre. ¿Pero salir con el pum pum monótono de hace 20 años y la misma letra vulgar trasnochada? Qué desperdicio. — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) November 8, 2024