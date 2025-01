Bad Bunny revela su lucha contra la depresión y el miedo a la vejez: 'Pensé que iba a morir'

Sin embargo, detrás del éxito masivo y los escenarios repletos, el cantante puertorriqueño ha enfrentado batallas internas que han marcado su vida y su visión del mundo. En una sincera entrevista con Zane Lowe para Apple Music 1, el artista abrió su corazón sobre la depresión, el paso del tiempo y la evolución personal y profesional que lo han llevado hasta este punto de su carrera.

“Recuerdo que cuando cumplí 20 años, estaba deprimido. Pensé que iba a morir. Era el final de mi vida”, confesó. “Pensé: ¡Oh, Dios mío, tengo 20 años! ¡Soy un maldito viejo! ¡Estoy a punto de morir! ¡Este es el final!”. En ese entonces, Bad Bunny trabajaba en un supermercado mientras estudiaba. Las responsabilidades y preocupaciones parecían abrumadoras para alguien que, en sus propias palabras, es “una persona muy emotiva”.

El artista reconoció que una de sus mayores dificultades ha sido lidiar con la tendencia a pensar demasiado. “A veces pienso demasiado en todo. Estoy aprendiendo a no pensar tanto y a confiar en la vida, en Dios, en el proceso y en todo, y a disfrutar el momento”, compartió. Ahora, a sus 30 años, las presiones sociales también han comenzado a pesar. “La gente empieza a preguntarte: ¿Te vas a casar? ¿Vas a tener hijos? Empiezas a pensar: ¿Estoy equivocado?”, expresó, reflejando cómo las expectativas externas pueden generar inquietudes en el plano personal.

Bad Bunny está a punto de cumplir una década en la industria musical, un hito que le ha permitido reflexionar profundamente sobre su carrera. “He estado reflexionando sobre toda mi vida, mi historia y también sobre mi carrera, durante todos estos años. Estoy a punto de cumplir 10 años en la industria. Y eso es una locura porque a veces siento que soy un novato, ¡este es mi primer año! Este es mi primer álbum para mí”, dijo con asombro.

A pesar de haber conquistado escenarios internacionales, el cantante asegura que su personalidad tímida sigue influyendo en sus relaciones personales. “Siempre me costó hacer amigos. Es porque soy una persona tímida. Por eso siempre he tenido los mismos amigos desde que era niño. Y no soy antisocial en cierto modo, me cuesta dar un paso al frente. Tengo muchos hábitos muy extraños de la infancia”, admitió.

En su sexto álbum de estudio, Debí tirar más fotos, Bad Bunny rinde homenaje a su tierra natal, Puerto Rico. Inspirado por la historia de la isla y la gentrificación que ha transformado su paisaje, el artista busca despertar un interés tanto en las nuevas generaciones como en los mayores por conocer más sobre su país. En un cortometraje que acompaña el álbum, dirigido por el propio Benito, colabora con el cineasta Jacobo Morales para explorar estos temas en profundidad.

“Tuve que aprender. Porque a veces me hacían preguntas que no sabía cómo responder. Me sorprendió lo poco que yo mismo sabía sobre la historia de mi país. Y ahí es donde surgió ese hambre de aprendizaje y educación porque soy como cualquier otro puertorriqueño. Vengo de escuelas públicas”, explicó, evidenciando su deseo de conectar más profundamente con sus raíces.