Belinda y Bebo ya no grabarán juntos: el cantante reveló el error que cometió en su contra la artista

Los famosos artistas habían manifestado su admiración mutua desde hacía un buen tiempo, por lo que los espectadores estaban a la espera del anuncio de la colaboración que ambos habían asegurado que iban a hacer, pero como no se conoció alguna noticia al respecto empezaron a circular sospechas de que se había roto el acuerdo.

Finalmente, la actualización al respecto fue revelada por el mismo artista, quien también explicó los motivos y detalló que fue él quien tomó la determinada decisión.

Según lo dijo Bebo, él no pudo pasarle su error garrafal a la cantante. Aunque algunos comentaron que podría tratarse de una indiscreción sin mala intención e inocente, pero él lo consideró algo sumamente grave que no debe pasar en la industria musical entre artistas con experiencia.

"Tienen que escuchar su música porque a mí me encanta, está en el estudio toda la noche y me mandó esta canción”, publicó la cantante Belinda antes de reproducir un tema inédito de Babo él le había enviado a ella.

En entrevista con TV Azteca, el cantante relató que esto fue para él una absoluta falta de profesionalismo: “Rompió el acuerdo de confidencialidad que teníamos, y dije: ‘ah, me dices que seamos discretos y andas spoileando todo’, entonces opté por mejor ya no trabajar con ella”, dijo el cantante.

También añadió que no le parece lo más correcto seguir trabajando con una persona que incumple su palabra: “Belinda hace acuerdos que no cumple y no me gustan las personas que no están comprometidas con su palabra”.