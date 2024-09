La historia del cantante venezolano que fue encontrado en las calles de Medellín limpiando vidrios

En las vibrantes calles de Medellín, la historia de Eduar Robles, un migrante venezolano, resuena con fuerza y esperanza. Desde su llegada a Colombia hace cinco años, ha enfrentado múltiples desafíos en su búsqueda por un futuro mejor para su familia, pero nunca ha perdido de vista su pasión por la música.

Te puede interesar: Erik y Lyle Menéndez arremeten contra Netflix por "tergiversar" el asesinato de sus padres

Te puede interesar: Policías coreanos revolucionan las redes por sus impresionantes cuerpos atléticos

El artista, padre de una niña de tres años, llegó a Medellín con la ilusión de hacer realidad sus sueños. Sin embargo, la realidad lo llevó a trabajar como reciclador y limpia vidrios, roles que asumió con dignidad mientras luchaba por encontrar empleo formal.

“Traté de buscar trabajo legal, como cualquier persona, pero no lo conseguí por más que trataba de meter papeles. La manera más fácil de trabajar, la que pude encontrar en el momento, fue reciclando, limpiando vidrios y cantando”, compartió Eduar sobre sus primeros días en la ciudad.

Un amigo en Venezuela le había aconsejado que Medellín era un lugar lleno de oportunidades. “Me dijo que si yo llegaba a Medellín iba a poder cumplir mi sueño”, recordó, y esa promesa lo impulsó a continuar en su búsqueda.

El cambio en la vida de Eduar llegó de manera inesperada. En diciembre del año pasado, mientras se presentaba en un improvisado escenario en el Parque Itagüí, con un parlante en mano interpretando temas de Juan Gabriel, su talento fue descubierto por un cazatalentos de Icon Sharks Music, una disquera estadounidense.

“Yo canté y desde ahí siento que me cambió la vida. Ese día me hice 37 mil pesos, eso era muchísimo para mí. Llevaba muchos días sin comer y cantar en ese parque me cambió la vida”, confiesa con emoción.

Agradecido por la oportunidad que se le presentó, Eduar ha prometido que su primera canción profesional será un homenaje al icónico artista mexicano cuyas canciones le abrieron las puertas. Su historia, marcada por la perseverancia y la pasión por la música, inspira a muchos que, como él, buscan un nuevo comienzo en tierras desconocidas.

Con el respaldo de la disquera y su creciente popularidad en redes sociales, Eduar Robles se prepara para dar el siguiente gran paso en su carrera musical, transformando su vida y la de su familia mientras sigue persiguiendo su sueño.