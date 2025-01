Cardi B acusa a Offset y su exsuegra de robarla: 'Deja de jugar conmigo'

La artista no ocultó su frustración, expresando que ambos le habrían “robado” sin piedad, lo que desató la indignación de sus seguidores. “Tú y tu mamá me robaron, sí, tú y tu mamá me robaron. Te lo dije, deja de jugar conmigo”, fueron sus palabras, que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Durante la misma transmisión, Cardi B reveló otros detalles personales, acusando a Offset de no haberle comprado regalos de Navidad a sus hijos en común, Kulture, de seis años; Wave, de tres; y su bebé recién nacido. A pesar de las festividades, el rapero, quien tiene otros hijos de relaciones previas, sí se encargó de comprarles obsequios a estos últimos. “Tú llamaste a tu hija por primera vez este año, ayer”, indicó Cardi, dejando claro el malestar por la falta de atención hacia sus propios hijos. “Amas tanto a tus hijos y no les compraste nada para Navidad, pero viniste a Nueva York a comprarles regalos a tus otros hijos”, añadió con tono molesto.

Las acusaciones de Cardi B siguen a la relación tumultuosa que ha marcado su vida en los últimos años. La pareja, que inicialmente se mostró sólida en su unión, empezó a enfrentar desafíos públicos que la llevaron a una serie de separaciones y reconciliaciones. Aunque comenzaron su relación en 2017, cuando ambos artistas se conocieron a través de su colaboración en la canción “Lick”, la conexión fue inmediata y, en poco tiempo, los dos se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del hip-hop.

En 2018, el mundo se sorprendió al conocer que la pareja había contraído matrimonio en una ceremonia secreta, lejos de los reflectores. Cardi B y Offset mostraron su deseo de proteger su intimidad, a pesar de estar en el ojo público.

Sin embargo, la relación entre ambos no estuvo exenta de dificultades. En 2018, tras un período de tensiones, Cardi B y Offset se separaron brevemente, pero rápidamente se reconciliaron, manteniendo la esperanza de seguir adelante como pareja. A pesar de los altibajos, ambos continuaron compartiendo su vida en redes sociales, donde mostraban momentos familiares y amorosos, pero también sus discusiones y desacuerdos. En julio de 2024, Cardi B solicitó el divorcio después de seis años de matrimonio, marcando un final definitivo a su relación legal, aunque no parecía haber resuelto las tensiones personales.

El drama entre Cardi B y Offset ha sido un tema recurrente para los medios de comunicación, y las recientes acusaciones de la cantante dejan claro que, aunque la relación haya llegado a su fin, los conflictos continúan. A lo largo de los últimos meses, Cardi B ha hablado abiertamente sobre las dificultades que vivió dentro de su matrimonio, particularmente en cuanto a la distribución de responsabilidades familiares y la gestión de su relación. A pesar de la ruptura, la tensión entre ellos parece no haber desaparecido, dejando abierta la puerta a nuevas revelaciones sobre la intimidad de la pareja en el futuro.