¡Se casó Erika Ender! | Ismael Cala ofició la boda

Un año después de anunciar su compromiso en redes sociales, la cantautora panameña Erika Ender se casó con su pareja, el consultor de negocios estadounidense Michael Dravos en una ceremonia íntima realizada este fin de semana en Miami, Florida. La noticia fue dada a conocer por el presentador y conferencista Ismael Cala.

Aunque Erika aún no ha compartido los detalles de su enlace matrimonial con sus seguidores, la noticia fue revelada por su amigo Ismael Cala, quien fue el encargado de oficiar la boda en el Cala Botanic Sanctuary, un centro de meditación, propiedad del escritor y conferencista. Con una imagen de Erika vestida de blanco y sonriendo, Cala le dedicó unas emotivas palabras en su perfil de Instagram.

“Hoy tuve el privilegio y la inmensa alegría de oficiar la boda de mi hermana del alma, @erikaender, en el mágico @calabotanicsanctuary. Las palabras se quedan cortas para expresar lo que significa ser testigo de este momento tan sublime en su vida. Erika no es solo una amiga; es mi hermana del alma. Presenciar su unión con Mike ha tocado profundamente mi corazón".

A lo largo de los años, el expresentador de CNN y la cantautora panameña han forjado una amistad inquebrantable que ha marcado sus vidas de una manera tan profunda que se consideran hermanos del alma.

“Erika ha sido una columna inquebrantable en mi vida, siempre brindándome un apoyo incondicional, amor sin límites, y un sinfín de momentos llenos de risas, sobre todo eso, risas…!!! Su energía vibrante y su generosidad han sido una luz en mi vida, y verla encontrar su complemento perfecto en Mike es una verdadera alegría”.

“Erika, tu espíritu jubiloso contagia a todos a tu alrededor. Presenciar tu evolución y cómo has encontrado a tu alma gemela es un regalo para todos. Deseo que tu matrimonio con Mike sea un refugio de amor, respeto mutuo y una conexión profunda. Que cada día juntos sea un paso más en un camino compartido lleno de fortaleza y amor”.

Tras la emotiva dedicatoria de su amigo, Erika Ender le respondió con otro mensaje cargado de gratitud y cariño hacia Cala por hacer de la boda un momento mágico e inolvidable.

"Dios mío! Qué se le responde a esto que no sea con actos e incondicionalidad sostenida? La misma que me has regalado por tantos y tantos años. Tu luz, generosidad y amistad son un faro en mi vida. Jamás olvidaré la noche de anoche y todo lo que hiciste y diste para hacerla realmente mágica. No tengo palabras para agradecerle al cielo el tener a un hermano de alma como tú. Te amo, admiro y valoro en mayúsculas y jamás tendré como describir la pureza de tu alma. Dios te bendiga mi Isma. A mí ya me bendijo contigo. Gracias por abrazar a Mike con toda tu alma. Te amamos infinito". ❤️