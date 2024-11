¡Es mentira! Cazzu desmiente a Ángela Aguilar y asegura que se entero de su relación con Nodal por los medios

En una entrevista reciente con PLP de Luzu TV, la artista aclaró su versión de los hechos y desmintió varias de las declaraciones hechas por Ángela Aguilar, quien aseguró que todos los involucrados estaban al tanto de su romance con Nodal.

Cazzu comenzó la entrevista expresando su sorpresa al descubrir que el motivo de su ruptura con Nodal no era lo que inicialmente le habían dicho: “Cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto”, confesó. Ante la inevitable pregunta de si había alguien más en la vida de su entonces pareja, Nodal negó estar en una relación con otra persona. Sin embargo, poco tiempo después, Cazzu se enteró, como el resto del mundo, de que su ex estaba saliendo con Ángela Aguilar, a través de las redes sociales y los medios de comunicación.

“Yo me enteré de la relación de ellos de la misma manera en la que se enteró todo el mundo”, comentó la rapera, visiblemente afectada. Lo más impactante para Cazzu fue descubrir que Nodal había iniciado una relación con una persona a la que conocía: Ángela Aguilar: “Me sorprendí, porque a ella la conocía y había compartido algunas veces. Primero pensé que no era, resultó que sí. Me fue inverosímil, luego resultó que sí, fue una gran sorpresa”, señaló, recordando esos momentos de incredulidad.

A pesar del dolor, Cazzu decidió aceptar la ruptura con dignidad: “No hice nada al respecto, porque desde que alguien no quiere seguir en una relación es como no hay nada que hacer… lo acepté”, manifestó, dejando claro que, aunque le costó asumir la situación, no tenía intención de interferir en la nueva relación de su exnovio.

Sin embargo, la historia no terminó ahí. Cazzu explicó que, aunque intentó cerrar ese capítulo, las constantes declaraciones en los medios y la insistencia de que ella estaba al tanto de todo la llevaron a hablar: “Siento que me obligaron a decirlo, porque es un tema tan sensible, tan doloroso, que me hubiese gustado nunca tener que decir nada. Se está poniendo en duda mi integridad como persona”, recalcó con firmeza.

Una de las afirmaciones más difíciles para la artista argentina fue escuchar a Ángela Aguilar asegurar que nadie había resultado herido en el proceso. “No sabe cómo la pasé, yo sufrí muchísimo y se rompió muchísimo más que un corazón”, reveló, dejando en claro que, contrario a lo que se ha dicho, ella vivió un proceso muy doloroso tras la ruptura.

La rapera también expresó su desconcierto ante las declaraciones de Ángela, quien insinuó que su relación con Nodal tenía más tiempo del que se había hecho público. “Ella propone esta historia de que estaban juntos muchos meses antes de decirlo. Eso no es cierto, yo no tenía conocimiento. ¿Se estaba llevando una doble vida? ¿Quién sabe en qué situación, si yo estaba embarazada o acababa de parir?”, cuestionó, visiblemente afectada por la posibilidad de que las cosas fueran aún más complicadas de lo que ya parecían.

La entrevista no solo expuso el lado más doloroso de su ruptura con Nodal, sino que también dejó abierta la pregunta sobre cuánto de lo que se ha dicho públicamente es realmente cierto. Mientras Ángela Aguilar y Christian Nodal continúan su vida juntos, Cazzu sigue intentando sanar de una relación que, según sus palabras, le rompió mucho más que el corazón.