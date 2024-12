Cazzu lanza 'La Cueva' y las redes sociales se le van en contra a Christian Nodal

Con más de siete millones de reproducciones en solo dos días, el tema no solo lidera listas musicales en Latinoamérica, sino que también ha reavivado la polémica alrededor del cantante mexicano y su nueva relación con Ángela Aguilar.

Tras celebrar su cumpleaños número 31, Cazzu sorprendió a sus seguidores con el estreno de “La Cueva”, una canción que, según muchos, está llena de referencias a su ex, Christian Nodal. Frases como “convertiste nuestra historia en una maldita parodia” y “sos tu propio prisionero” han llevado a los fanáticos a interpretar el tema como un desahogo emocional tras su mediática ruptura.

La relación entre Cazzu y Nodal, que duró dos años y dio como fruto a su hija Inti, terminó de manera abrupta y polémica, en medio de rumores de infidelidad. Días después de anunciar su separación, Nodal hizo pública su relación con Ángela Aguilar, lo que desató una ola de críticas hacia el cantante y la joven artista mexicana.

La publicación de “La Cueva” no solo ha generado apoyo para Cazzu, sino que también ha reavivado las críticas hacia Nodal. En las redes sociales, los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar: “Después de oír la canción de Cazzu, me caes más mal tú y Ángela”; “Cazzu regresó y está hecha un mujerón… no hay duda de que tú la opacabas”; “¿Y a tu bebé, que tanto deseabas, la irás a ver para Navidad?”.

Incluso, algunos fanáticos se solidarizaron con la pequeña Inti, señalando que la niña también ha sido afectada por la separación. Las críticas hacia Nodal han ido en aumento, mientras que Cazzu recibe elogios por su fortaleza y por canalizar su experiencia personal en su música.

Uno de los momentos más comentados tras el lanzamiento de la canción fue la reacción de Inti, la hija de Cazzu y Nodal. En un video compartido por la rapera, se ve a la pequeña llevándose las manos al pecho mientras escucha la voz de su madre y dice emocionada “mamá”. El gesto de la niña enterneció a los seguidores de la artista, quienes no tardaron en compartir mensajes como: “Tu baby sintió la canción”; “El poder del amor”;“Gracias por compartir tus sentimientos”.

Lejos de quedarse en el pasado, Cazzu ha demostrado que está lista para avanzar. “La Cueva” se ha convertido en un éxito rotundo, liderando las listas de reproducción en países como México, Bolivia, Colombia, Guatemala, Ecuador, Costa Rica y Honduras. En un reciente concierto en Buenos Aires, la cantante fue ovacionada por su público, confirmando su lugar como una de las artistas más influyentes de la escena urbana.

En agradecimiento, Cazzu compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales: “Gracias por abrazar La Cueva, es de ustedes. Los ángeles sí existen. Felices Fiestas y muchas gracias desde el fondo de mi corazón”.