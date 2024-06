Céline Dion revela cómo la afecta el síndrome de la persona rígida: “Sientes que te estrangulan”

En entrevista con Hoda Kotb para NBC News la artista reveló que su condición neurológica le ha comprometido su capacidad de cantar al nivel al que está acostumbrada, motivo por el que el año en el que supo que padecía la enfermedad se vio obligada a cancelar sus giras.

Primero sintió espasmos en sus cuerdas vocales, luego esos espasmos los sufrió en su cuerpo sintiéndolos en el abdomen, las costillas, columna vertebral y manos y pies.

Mientras la canadiense puso sus dedos sobre su garganta y la apretó dijo que así sentía cómo el síndrome la afectaba: “Es como si alguien te estuviera estrangulando. Es como si alguien estuviera empujando tu laringe y faringe de esta manera. No puedes variar el tono, o ir más agudo o más grave”.

Pero esto no solo ocurre cuando intenta cantar, sino también cuando está realizando cualquier otra actividad: “Mis dedos y manos se quedarán en esta posición. Es como un calambre, pero es una posición en la que sientes que no puedes desbloquearlos. En un punto se me rompió una costilla, porque cuando es muy severo puede fracturar el hueso”, añadió.

A pesar de su dolor, la artista mencionó que recibe terapia cinco días a la semana: “O entreno como una atleta y trabajo muy duro, o me apago y se acabó. He elegido trabajar con todo mi cuerpo y alma, de la cabeza a los pies, con un equipo médico. Quiero ser lo mejor que pueda ser”.

El síndrome de la persona rígida (SPR) es un trastorno neurológico raro que causa rigidez muscular progresiva y espasmos dolorosos, principalmente en el tronco y abdomen. Esta rigidez puede interferir significativamente con el movimiento y la postura.

La causa exacta del SPR no se conoce completamente, pero se cree que es una enfermedad autoinmune. En muchos casos, el cuerpo produce anticuerpos que atacan al sistema nervioso central, afectando la regulación del movimiento muscular. La asociación con otras enfermedades autoinmunes, como la diabetes tipo 1, sugiere un componente autoinmunitario en su desarrollo.