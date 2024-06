¡Desgarrador! Celine Dion rompe en llanto en el estreno de su documental

La célebre cantante canadiense Céline Dion rompió en llanto durante la presentación de su documental "I Am: Céline Dion", centrado en su fulgurante carrera y en los problemas derivados de una rara enfermedad neurológica sin cura que le arrebató su carrera musical y la obligó a retirarse de los escenarios de manera prematura.

"No estoy muerta", declaró la cantante en la alfombra roja, antes del estreno del desgarrador, pero a la vez conmovedor documental que deja al descubierto detalles hasta ahora desconocidos de la lucha interna de Celine Dion después que fuera diagnosticada con el síndrome de la persona rígida.

Para la artista canadiense, la decisión de hablar de su enfermedad en el documental es a la vez "el mayor regalo y la mayor responsabilidad" y espera servir de inspiración a personas con situaciones similares. "Es duro estar aquí", reconoció ante la prensa, aunque "al mismo tiempo, estoy muy conmovida", dijo en su francés natal.

En un discurso emotivo, Dion destacó el apoyo fundamental de sus hijos, René-Charles, Nelson y Eddy, quienes estuvieron presentes en el Alice Tully Hall de Nueva York, donde se presentó el documental. “No estaría aquí sin el amor y el apoyo diarios de mis maravillosos hijos,” afirmó la cantante, visiblemente afectada y con la voz quebrada.

La soprano también tuvo palabras de agradecimiento para la directora del documental, Irene Taylor, a la que reconoció su “increíble talento” por retratar su historia “con tanto sentimiento y ternura”. De la misma manera, Dion agradeció a su neuróloga Amanda Piqué, quien pudo lograr dar con su diagnóstico después de meses de incertidumbre: “Gracias, Amanda, por resolver el misterio sobre mi salud”.

"Auténtica"

La artista de 56 años, conocida entre otros éxitos por "My Heart Will Go On", de la banda sonora de "Titanic", reveló en diciembre de 2022 que le habían diagnosticado el síndrome de la persona rígida (SPR), un trastorno autoinmune progresivo que no tiene cura, y que le obligó a cancelar indefinidamente sus actuaciones.

El tratamiento ayuda a aliviar los síntomas de esta enfermedad, que puede provocar rigidez muscular en el torso, los brazos y las piernas y espasmos graves que pueden hacer que su voz se quiebre de forma incontrolable.

Irene Taylor, la directora de la película, declaró a la AFP que la única petición de Dion había sido poder contar su propia historia, con sus propias palabras. "Fue como música para mis oídos de narradora", dijo Taylor. "Se abrió y fue muy auténtica", tanto "en su alegría como en su sufrimiento", relató la directora.

"Carta de amor"

El documental ofrece imágenes de archivo de la carismática artista, así como tiernas escenas en casa con sus hijos y perros que ofrecen un retrato peculiar y acogedor de Celine como madre. Pero la película también documenta la gravedad del dolor de Dion, incluida una larga secuencia que muestra con insoportable detalle a la cantante sufriendo un ataque. El episodio la deja inmóvil e incapaz de hablar, lo que conmocionó hasta las lágrimas a muchos espectadores.

Pero el hilo conductor del documental no es tanto su enfermedad sino su amor por la familia, los amigos y la música. Está visiblemente atormentada por la pérdida de su voz privilegiada, pero es su alegría de vivir y su inquebrantable sentido del humor lo que brilla en la película.

El documental sobre Dion, que ha vendido más de 250 millones de álbumes a lo largo de su dilatada carrera, estará disponible en todo el mundo el 25 de junio en Prime Video.

A principios de este año, Dion hizo una aparición sorpresa en los Grammy para presentar el premio al Álbum del Año, concedido a Taylor Swift. Pero rara vez ha aparecido públicamente desde que anunció que padecía SPR.

Antes de la proyección, ante una sala de Manhattan abarrotada, Dion se comparó a sí misma con un manzano, metáfora que también utiliza en la película: siempre ha sentido que debía producir frutos brillantes para los fans que estaban dispuestos a pagar grandes cantidades de dinero para verla.

Dion se emocionó hasta las lágrimas al describir el comentario reciente de una admiradora, que le dijo en un mensaje: "No estamos aquí por las manzanas... estamos aquí por el árbol".

"Esta película es mi carta de amor a cada uno de ustedes", dijo en medio de una gran ovación. "Y espero volver a verlos a todos muy pronto".