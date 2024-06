¡Pasó un susto! Chris Brown queda suspendido en el aire por varios minutos durante un concierto

En el caso del cantante, hubo dos percances que quedaron registrados en videos y posteriormente compartidos en redes sociales.

En primer lugar, durante su presentación en tarima quedó suspendido en el aire unos minutos cuando cantaba la canción “Under the Influence” y debía bajar colgado de un arnés, una falla técnica que por suerte no pasó a mayores. En segundo lugar, el artista lanzó una prenda de su vestuario al público, ropa que además hace parte de su colección, sin embargo, se armó una batalla campal por la obtención de esta.

Se trataba de una chaqueta de jeans que cayó muy cerca de la tarima donde había un grupo de seguidoras, que se desesperaron por quedarse con ella, alrededor de cuatro de ellas agarraron la prenda de donde pudieron y comenzaron a tirar con fuerza. Los demás espectadores, que estaban grabando a Brown voltearon su cámara y el video se viralizó rápidamente.

Chris Brown es un cantante, compositor, bailarín y actor estadounidense nacido el 5 de mayo de 1989 en Tappahannock, Virginia. Su carrera ha sido marcada por un éxito temprano, numerosos éxitos en las listas y controversias personales.

Debut y primeros éxitos (2005-2008): Lanzó su álbum debut homónimo en 2005 a los 16 años, con el sencillo "Run It!" que alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100. Continuó con éxitos como "Yo (Excuse Me Miss)" y "Say Goodbye".

Consagración (2009-2012): Su tercer álbum, Graffiti (2009), y su cuarto, F.A.M.E. (2011), consolidaron su posición en la música pop y R&B. F.A.M.E. ganó un Grammy y produjo éxitos como "Yeah 3x" y "Look at Me Now".

Álbumes Recientes (2013-Presente): Chris ha lanzado múltiples álbumes exitosos, incluyendo *X (2014), Royalty (2015), Heartbreak on a Full Moon (2017) y Indigo (2019). Continúa lanzando música y colaborando con otros artistas.

En 2009, fue arrestado por agredir a su entonces novia Rihanna, lo que afectó su imagen pública y carrera. Desde entonces, ha tenido otros problemas legales y controversias.

Ha aparecido en películas como Stomp the Yard (2007) y This Christmas (2007). Conocido por sus habilidades de baile, ha sido comparado con Michael Jackson y Usher.