¡Caos! Invasión de fanáticos en el escenario obliga a interrumpir el concierto de Morrissey en Dallas

Durante la última parte del show, cuando Morrissey regresó para interpretar la canción “First Of The Gang To Die”, un grupo de fans empezó a subir al escenario, algo que al principio no generó preocupación, ya que este tipo de interacción es común en sus presentaciones. Sin embargo, la situación se descontroló rápidamente cuando una fan logró abrazar al cantante, lo que animó a otros a intentar lo mismo, creando un ambiente de confusión y riesgo.

A medida que más fans lograban subirse al escenario, el equipo de seguridad, incapaz de contener la situación, se vio superado. En medio de la confusión, uno de los guardaespaldas que intentaba proteger al músico cayó al suelo, resultando herido. Morrissey, tras ser empujado en medio del tumulto, fue rápidamente retirado del escenario por su equipo de seguridad, lo que llevó a la abrupta finalización del concierto.

Una de las fans presentes en el evento compartió su experiencia en la red social X, diciendo: “¡El show de Morrissey fue una locura! Todo iba bien hasta que una multitud de idiotas se abalanzó sobre el escenario para abrazarlo. Un guardaespaldas resultó herido, y el show terminó al instante. ¡Qué desastre!”.

El incidente ha generado una gran cantidad de reacciones en redes sociales, donde muchos fans han expresado su preocupación tanto por la seguridad de Morrissey como por la de su equipo. Los videos que circulan en línea muestran el caos que se vivió en el escenario y cómo el personal intentaba controlar la situación sin éxito.

El espectáculo, que formaba parte de la gira del exlíder de The Smiths en Estados Unidos, debía culminar con esta canción, pero se vio interrumpido de manera abrupta, dejando a muchos fans sorprendidos y preocupados por el bienestar del músico y su equipo.