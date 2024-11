¿Crisis en la dinastía Aguilar? Disputa entre hijos de Pepe Aguilar desata fuertes rumores

Esta vez, no se trata de Ángela Aguilar y los escándalos que han girado en torno a su vida pública, sino de una acalorada discusión entre sus hermanos, Aneliz y Leonardo Aguilar, que ha generado especulaciones sobre posibles fracturas dentro de la famosa dinastía.

El enfrentamiento ocurrió en un espacio que los Aguilar suelen usar para interactuar con sus seguidores: Instagram. Aneliz compartió una serie de fotografías donde recordaba su etapa con cabello rubio, un cambio de look que, al parecer, no fue del agrado de su hermano Leonardo. “Qué bueno que ya no eres güera”, comentó el cantante, generando una respuesta inmediata de su hermana, quien le exigió respeto: "no seas grosero".

El intercambio, aparentemente inofensivo, desató una ola de comentarios entre los seguidores de Aneliz, quienes no dudaron en tomar partido. Algunos defendieron su estilo, mientras que otros criticaron a Leonardo por hacer observaciones sobre la apariencia de su hermana en un espacio público.

El pleito en redes sociales fue suficiente para que comenzaran a circular rumores sobre problemas internos en la familia Aguilar. Varios seguidores interpretaron esta interacción como un reflejo de la presión que han enfrentado los hermanos debido a los escándalos que han rodeado a Ángela Aguilar.

Programas de espectáculos, como el matutino Hoy, también han señalado que podría haber tensiones familiares tras el incidente. En la sección “La nota que anota”, los presentadores mencionaron que los hermanos mayores de Ángela podrían estar molestos por el impacto que los recientes abucheos hacia la cantante en una premiación tuvieron en la reputación de la familia. “Se rumora que hay tensión al interior de la familia Aguilar tras los abucheos a Ángela hace unos días”, comentaron.

La presión sobre los herederos de Pepe Aguilar no es nueva. Aunque el éxito y la fama han sido constantes en su trayectoria, la exposición mediática también ha traído consigo críticas y escrutinio constante. Este escenario se intensificó luego de la polémica relación de Ángela Aguilar con Christian Nodal, un episodio que, a pesar de haber ocurrido hace meses, sigue teniendo eco en las redes sociales y los medios de comunicación.

Leonardo y Aneliz, quienes han mantenido un perfil más bajo que su hermana, también han sido arrastrados por la marea de opiniones negativas hacia la familia. En este contexto, muchos seguidores se preguntan si el reciente desencuentro entre los hermanos podría ser una manifestación de este desgaste emocional.