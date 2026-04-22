D4vd habría usado este instrumento afilado en el asesinato de Celeste Rivas Hernández

El caso, que avanza en el condado de Los Ángeles, ha generado indignación y múltiples interrogantes por la gravedad de los cargos y las circunstancias que rodean el crimen.

La industria del entretenimiento enfrenta una fuerte conmoción tras las acusaciones contra el cantante D4vd, cuyo nombre legal es David Anthony Burke, señalado por la fiscalía como presunto responsable del asesinato de la adolescente Celeste Rivas Hernández, de 14 años.

De acuerdo con la información presentada por la fiscalía del condado, Burke enfrenta cargos de asesinato, así como acusaciones adicionales de abuso sexual continuo de un menor y mutilación ilegal de restos humanos, lo que configura un proceso judicial de alta complejidad y posible impacto mediático prolongado. Las autoridades sostienen que el artista habría actuado motivado por el temor de que la menor revelara una relación ilegal que podría afectar seriamente su carrera en la música.

Según los fiscales, los hechos habrían ocurrido el 23 de abril de 2025. En ese momento, Burke presuntamente utilizó un “instrumento afilado” para causar la muerte de la menor. Posteriormente, siempre según la acusación, el cuerpo habría sido ocultado en el maletero de un vehículo durante varios meses, en un intento por evadir la acción de la justicia. La situación salió a la luz el 8 de septiembre de 2025, cuando las autoridades localizaron restos humanos en un depósito de vehículos tras recibir reportes sobre un fuerte olor proveniente de un automóvil.

El fiscal de distrito Nathan Hochman calificó el caso como “horrendo y espantoso”, subrayando la gravedad de los hechos que investiga su despacho. La contundencia de estas declaraciones refleja la posición de la acusación, que busca demostrar no solo la responsabilidad penal del cantante, sino también la intencionalidad detrás del crimen.

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A pesar de la magnitud de las acusaciones, la defensa de Burke ha rechazado categóricamente cualquier implicación en la muerte de la menor. Sus abogados sostienen que el artista no es responsable de los hechos y anticipan una batalla legal en la que intentarán desmontar los argumentos presentados por la fiscalía. Este contraste entre ambas versiones ha convertido el caso en un proceso altamente seguido por la opinión pública.

Por su parte, la familia de Celeste Rivas Hernández ha manifestado, a través de su representación legal, su intención de que el proceso judicial sirva para preservar la memoria de la joven. En medio del dolor, sus allegados han insistido en la necesidad de que se haga justicia y se esclarezcan completamente las circunstancias de su muerte.

Uno de los aspectos que más incertidumbre genera es que, hasta el momento, la causa exacta de la muerte no ha sido revelada públicamente, lo que añade un elemento de misterio al caso. Esta falta de información oficial ha alimentado el interés mediático y ha intensificado el seguimiento de cada avance judicial.

Burke fue arrestado el 16 de abril y actualmente permanece detenido sin derecho a fianza, una medida que refleja la seriedad de los cargos que enfrenta. En caso de ser hallado culpable, podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte, aunque la fiscalía aún no ha definido si solicitará esta última sanción.

El proceso apenas comienza, pero ya se perfila como uno de los casos más impactantes recientes por la combinación de violencia, celebridad y presuntos abusos. Mientras las investigaciones avanzan, la atención pública se mantiene centrada en el desarrollo judicial, a la espera de respuestas claras sobre un caso que ha dejado profundas preguntas sobre responsabilidad, poder y justicia en el entorno de la industria musical.