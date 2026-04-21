Kim Kardashian y Kris Jenner reclaman 7 millones a Ray J por violación de acuerdo

Un nuevo capítulo legal vuelve a colocar a la familia más famosa en el centro de la atención mediática, esta vez en un conflicto millonario.

De acuerdo con documentos judiciales, ambas empresarias exigen el pago de 7 millones de dólares tras acusar al artista de incumplir un acuerdo de confidencialidad firmado en 2023, relacionado con la controversia por la difusión de un video íntimo que se remonta a 2007.

El origen del litigio se encuentra en un pacto legal que buscaba poner fin a años de tensiones públicas entre las partes. Dicho acuerdo incluía una cláusula estricta que prohibía realizar declaraciones públicas o difundir información considerada falsa sobre su contenido. Como parte de ese compromiso, Kardashian y Jenner habrían desembolsado 6 millones de dólares al rapero en varios pagos, dejando pendiente un millón adicional previsto para 2026.

Sin embargo, el conflicto escaló en 2025 tras una transmisión en directo realizada por Ray J, en la que el artista hizo afirmaciones que encendieron las alarmas legales. Según la defensa de las empresarias, el rapero no solo habría revelado detalles del acuerdo, sino que también habría insinuado la existencia de investigaciones federales en su contra, lo que motivó una reacción inmediata. En octubre de ese mismo año, Kardashian y Jenner presentaron una demanda por difamación, calificando esas declaraciones como “manifiestamente falsas” y negando categóricamente cualquier investigación en curso.

A partir de ese momento, la disputa tomó un rumbo más agresivo. En una carta legal fechada en mayo de 2025, las empresarias solicitaron la devolución de los 5 millones de dólares ya entregados, además de exigir un pago adicional de un millón para cada una como compensación por los presuntos incumplimientos, elevando la cifra total a los 7 millones reclamados. El argumento central: la ruptura de la confidencialidad acordada y el impacto reputacional de las declaraciones públicas.

La defensa sostiene que Ray J habría vulnerado el pacto al discutir abiertamente sus términos durante la transmisión, lo que constituiría una infracción directa de las condiciones firmadas. En una comunicación posterior, fechada el 3 de octubre de 2025, los representantes legales de Kardashian y Jenner reiteraron su postura, insistiendo en que el artista divulgó información protegida y que eso justifica tanto la devolución del dinero como la suspensión de pagos futuros.

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Por su parte, Ray J respondió con una contrademanda presentada en noviembre de 2025, en la que negó haber cometido difamación y planteó una versión distinta de los hechos. El rapero argumenta que declaraciones previas realizadas por Kim Kardashian en el reality The Kardashians también habrían infringido el acuerdo, lo que, según su defensa, invalidaría parte de las reclamaciones en su contra. Una estrategia que busca equilibrar el peso legal del caso y cuestionar la conducta de ambas partes.

El conflicto también ha puesto bajo la lupa el alcance de los acuerdos de confidencialidad en disputas de alto perfil. El documento firmado en 2023 no solo involucraba a Kardashian, Jenner y Ray J, sino también a Sonja Norwood, estableciendo límites claros sobre lo que podía o no hacerse público respecto al caso.

En paralelo, las empresarias intentaron mantener ciertos aspectos del acuerdo fuera del dominio público, argumentando que su divulgación podría afectar su privacidad. No obstante, el tribunal rechazó esta solicitud al considerar que no se presentaron pruebas suficientes para justificar dicha confidencialidad. Como resultado, parte de la información ha permanecido accesible dentro del proceso judicial, aumentando la exposición mediática del caso.

La disputa legal entre las partes sigue en curso, con acciones cruzadas que podrían prolongarse durante meses. Más allá de la cifra millonaria en juego, el caso plantea interrogantes sobre los límites de la confidencialidad, la responsabilidad en declaraciones públicas y el impacto de los conflictos legales en figuras de alto perfil. Mientras tanto, la atención continúa centrada en los próximos movimientos judiciales, que definirán el desenlace de una controversia que, lejos de cerrarse, sigue escalando.