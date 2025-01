Daddy Yankee rompe el silencio sobre su batalla personal en la canción ‘En el desierto’

Su nueva canción, “En el desierto”, llega en un momento turbulento de su vida, en medio de su divorcio de Mireddys González tras 30 años de matrimonio y una disputa legal por sus empresas El Cartel Records y Los Cangris.

Tras su retiro de los escenarios, el reguetonero puertorriqueño ha encontrado refugio en su fe, y su música ha tomado un giro espiritual. En este tema, el artista se abre sobre el dolor, la ansiedad y la lucha contra la depresión, usando su voz para hablar de resiliencia y esperanza.

“¿Cuándo se acaba este dolor? / Siento que el miedo se robó mi valor. Me azota con su poder y tengo que vencer”, canta en una de las estrofas, reflejando el peso de los momentos difíciles. En otro verso, deja claro que, a pesar de sentirse sin fuerzas, no piensa rendirse: “Yo no tengo fuerzas pa’ seguir, pero no me voy a rendir”.

El tema también aborda la salud mental, un tema del que cada vez más artistas se atreven a hablar abiertamente. “Tengo que ganarle la guerra a la ansiedad / Tengo una vida y por ella voy a pelear / como un león rugiendo en la oscuridad / Yo voy a vencer, yo voy a vencer”, expresa Yankee en la canción. En otro pasaje, su fe es el pilar que lo mantiene firme: “Señor, líbrame del pánico y del insomnio / renueva mi mente, reprende la culpa y mis demonios”.

Además de su lucha interna, el artista comparte cómo está reconstruyéndose: “Voy creando nuevos hábitos con sacrificio / Dejando los vicios y dándole duro al ejercicio”. Su mensaje final es claro: la batalla contra la depresión no está perdida para quienes tienen fe. “Ningún hijo de Dios pierde la guerra contra la depresión”, declara con convicción.

¿Qué pasó con Daddy Yankee y su esposa Mireddys González?

En diciembre de 2024, Daddy Yankee y Mireddys González anunciaron su separación tras casi 30 años de matrimonio. El proceso de divorcio se ha visto envuelto en disputas legales significativas. El artista demandó a González, acusándola de retirar sin autorización aproximadamente 100 millones de dólares de las cuentas corporativas de sus empresas, El Cartel Records y Los Cangris.

Además, la demanda incluye a Ayeicha González, hermana de Mireddys, por su presunta participación en estas transferencias. El cantante solicitó la remoción de ambas de sus roles administrativos y la devolución de la documentación retenida. Por su parte, la abogada de González afirmó que el cantante vació una cuenta bancaria compartida un día antes de presentar la demanda de divorcio. A pesar de las tensiones, en diciembre de 2024, ambas partes llegaron a un acuerdo preliminar en el Tribunal de San Juan, aunque los detalles no se han hecho públicos.