Danna Paola reveló romance con Neymar y explicó las razones de su distanciamiento

En una entrevista para el programa español La Resistencia, la artista reveló que mantuvo una relación con el famoso futbolista brasileño Neymar Jr., desatando una ola de reacciones en redes sociales.

Danna Paola, quien se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del entretenimiento en Latinoamérica, sorprendió al hablar abiertamente de su experiencia con el astro del fútbol. Aunque su nombre siempre ha estado vinculado a grandes proyectos como Élite y José José, esta vez su vida personal se convirtió en el foco de atención tras su inesperada confesión.

Te puede interesar: Danna Paola hizo un polémico comentario sobre Belinda y las redes no la perdonan ¿Qué dijo?

Te puede interesar: Gustavo Herrera| ¿Por qué el joven futbolista panameño jugará en México y no en Brasil?

Durante la entrevista, la cantante habló sobre su pasión recién descubierta por el fútbol, la cual, según ella, se debe en gran parte a su pareja actual, quien ha despertado su interés en el deporte. Sin embargo, al ser cuestionada por el entrevistador David Broncano sobre si su pareja era también futbolista, Danna Paola negó entre risas y aprovechó la oportunidad para hacer una revelación inesperada.

La actriz confirmó lo que muchos de sus seguidores habían sospechado durante años. Danna Paola reconoció que había salido con Neymar Jr. durante su estancia en París, cuando el jugador formaba parte del equipo Paris Saint-Germain (PSG).

“Nos conocimos en esa época, cuando él estaba en París... Dios mío, esto nunca lo había dicho”, admitió la cantante entre risas.

Aunque en el pasado Danna había dado pistas sobre su relación con el futbolista, como en su popular canción Mala Fama, en la que menciona a Neymar, nunca antes había hablado de ello de manera directa. La confesión se produjo cuando uno de los miembros de la producción buscó el nombre del futbolista en Google, algo que Danna había sugerido de forma juguetona al no querer revelar el nombre de su expareja inicialmente.

Si bien la noticia de su romance con Neymar acaparó titulares, la actriz también explicó las razones por las cuales su relación no prosperó. Según ella, las exigencias de la carrera de ambos hicieron difícil mantener una conexión a largo plazo.

“He salido con deportistas y hasta ahora no he logrado conectar al 100% con ninguno. Creo que los futbolistas tienen este rollo de estar con actrices y cantantes, pero al final, nuestras profesiones son demasiado demandantes, y no compaginamos”, comentó.

A pesar de haber tenido buenas experiencias en sus relaciones con deportistas, Danna Paola confesó que la falta de tiempo y las agendas apretadas fueron obstáculos que no pudieron superar. “Es difícil tener una relación estable cuando cada uno tiene que viajar constantemente y dedicarse completamente a su trabajo”, explicó la artista, subrayando que, aunque el romance con Neymar fue positivo, no fue lo suficientemente fuerte para perdurar.

Tras la entrevista, las redes sociales se inundaron de comentarios por parte de los seguidores de Danna Paola. Algunos recordaron la referencia a Neymar en Mala Fama, lo que reforzó las especulaciones que existían desde hace tiempo. “Jajaja, ella quería decirlo”, “Siempre lo sospechamos por la canción”, “Amo a Danna Paola, pero no sé si creerle”, fueron algunos de los comentarios que destacaron en plataformas como Twitter e Instagram

Mientras tanto, Danna Paola sigue enfocada en su carrera, tanto en la música como en la actuación. Después de haber alcanzado el éxito internacional con su papel en la serie Élite, ha continuado trabajando en su música y lanzando giras que la han consolidado como una de las cantantes más populares de habla hispana. Con múltiples proyectos en puerta y una legión de seguidores que crece día a día, la carrera de Danna Paola no muestra signos de desaceleración.