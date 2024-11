Drake toma acciones legales contra Kendrick Lamar y Universal Music por el tema 'Not Like Us'

Según documentos obtenidos recientemente, Drake ha acusado a Universal Music Group (UMG) y Spotify de emplear prácticas deshonestas para inflar artificialmente la popularidad de la polémica canción de Kendrick, Not Like Us.

La tensión entre ambos raperos lleva más de un año en desarrollo. En octubre de 2023, Drake, junto con J. Cole, lanzó un tema que sugería que ellos, junto a Kendrick, eran los tres pilares del hip-hop moderno. Kendrick, sin embargo, rechazó esta narrativa de forma tajante con su tema Like That, donde rapeaba: “Que se jodan los tres grandes, soy solo un gran yo”.

La disputa escaló cuando Kendrick lanzó en mayo su incendiario sencillo Not Like Us, en el que atacaba directamente a Drake con términos tan severos como “pedófilo”. Drake respondió con The Heart Part 6, negando tajantemente las acusaciones con la línea: “Drake no es un nombre que vayas a ver en ninguna lista de delincuentes sexuales”.

Ahora, la batalla ha salido de los micrófonos y ha entrado en las cortes. Según una solicitud presentada por la empresa de Drake, Frozen Moments LLC, en Manhattan el 25 de noviembre, UMG habría contratado a terceros para utilizar bots que incrementaran artificialmente las reproducciones de Not Like Us.

Además, la disquera habría pagado a estaciones de radio para asegurar una mayor difusión y habría negociado con Spotify para ofrecer descuentos en tarifas de licencia a cambio de destacar la canción en sus algoritmos de recomendación.

“UMG no se basó en el azar ni en prácticas comerciales ordinarias para ‘abrirse paso entre el ruido’”, se lee en el documento. “Lanzó una campaña para manipular y saturar los servicios de streaming y las ondas de radio con Not Like Us, con el fin de que esa canción se volviera viral”.

La denuncia también acusa a UMG de violar la Ley RICO, habitualmente utilizada para combatir el crimen organizado, y de incurrir en publicidad engañosa. Según los abogados de Drake, estas prácticas buscaban maximizar las ganancias de los ejecutivos de Interscope Records a expensas de la ética comercial.

“UMG ha demostrado que no tiene interés en asumir la responsabilidad por su mala conducta”, afirma el documento legal. “Durante los últimos meses, Drake ha intentado repetidamente entablar conversaciones con UMG para resolver el daño causado por sus acciones. UMG se negó a negociar”.

Por su parte, UMG rechazó categóricamente las acusaciones. “La sugerencia de que UMG haría algo para socavar a cualquiera de sus artistas es ofensiva y falsa”, declaró un portavoz. “Empleamos las prácticas éticas más estrictas en nuestras campañas de marketing y promoción”.

Hasta el momento, ni Kendrick Lamar ni Drake han comentado públicamente sobre el litigio. Sin embargo, esta disputa legal refleja no solo las tensiones personales entre ambos artistas, sino también la creciente preocupación por la transparencia y las prácticas éticas en el negocio de la música.