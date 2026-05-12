Dua Lipa exige $15 millones a Samsung por uso no autorizado de su imagen

La cantante británica inició una batalla legal tras acusar a la compañía tecnológica de utilizar una fotografía suya sin autorización en empaques de televisores comercializados en Estados Unidos.

La demanda fue presentada ante un tribunal federal del Distrito Central de California y solicita una compensación económica de al menos 15 millones de dólares por presuntas infracciones relacionadas con derechos de imagen, marca registrada y derechos de autor.

De acuerdo con los documentos judiciales, la imagen de la intérprete apareció impresa en cajas de cartón utilizadas para distribuir televisores Samsung en distintos puntos del mercado estadounidense. La acción legal sostiene que la empresa habría generado la percepción de una relación comercial o publicitaria inexistente entre la artista y la multinacional surcoreana, beneficiándose de la popularidad internacional de la cantante.

La demanda asegura que Dua Lipa nunca autorizó el uso de su imagen en campañas, empaques o materiales promocionales de la compañía. En la presentación judicial se afirma que las cajas utilizadas para los televisores daban a entender que existía un acuerdo comercial entre ambas partes. Según el documento, Samsung habría logrado “beneficiarse al capitalizar la asociación implícita (falsa) con la Sra. Lipa como patrocinadora de los televisores de Samsung comercializados de forma masiva”.

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Los abogados de la cantante argumentaron además que la empresa continuó utilizando la imagen pese a múltiples advertencias legales. La demanda señala que Samsung ignoró solicitudes formales para retirar el material cuestionado del mercado estadounidense. En el expediente presentado ante la corte también se expone que la artista posee derechos exclusivos sobre su identidad visual y comercial, aspecto que considera vulnerado por la empresa tecnológica.

Dentro del proceso legal se incluyó una declaración contundente sobre el supuesto uso indebido de la imagen de la artista. El documento judicial afirma: “La Sra. Lipa presenta esta acción contra Samsung por infracción de derechos de autor, infracción de marca registrada y violación de su derecho de publicidad, con el fin de obtener reparación por la masiva, continua y no autorizada explotación comercial de su valiosa imagen y semejanza por parte de Samsung en cajas de cartón para televisores”.

La presentación añade además: “La Sra. Lipa posee derechos de autor, de marca registrada y de publicidad de alto valor sobre su nombre, imagen y semejanza, incluida la imagen explotada por Samsung sin autorización”. Los representantes legales de la cantante también aseguraron en la demanda que: “Samsung se ha negado a acatar las “reiteradas exigencias de la Sra. Lipa de que cese y desista” de usar su imagen en las cajas”.

La artista, reconocida mundialmente por éxitos como “Levitating”, “Physical” y “Don’t Start Now”, se consolidó durante los últimos años como una de las figuras más influyentes de la industria musical y de la publicidad internacional. Además de su carrera artística, Dua Lipa mantiene alianzas comerciales con importantes marcas de moda y estilo de vida, entre ellas Puma, Yves Saint Laurent y Versace.

Tras conocerse la demanda, un portavoz de Samsung respondió a medios estadounidenses que la empresa no emitirá comentarios mientras continúen las actuaciones judiciales. La compañía señaló: “dadas las actuaciones legales en curso, no estamos en posición de comentar en este momento”.

El caso ha generado atención dentro de la industria del entretenimiento y del sector tecnológico, debido al impacto comercial que representa la imagen de las celebridades en campañas publicitarias globales. La disputa también vuelve a poner sobre la mesa los límites legales relacionados con el uso de fotografías, patrocinios implícitos y derechos de publicidad en mercados internacionales.