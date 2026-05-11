OVNIS: Archivos desclasificados revelan que los astronautas de Apolo 17 los vieron

La reciente publicación de documentos históricos relacionados con fenómenos aéreos no identificados volvió a poner en el centro de atención una de las misiones espaciales más recordadas de la NASA.

Archivos liberados por el gobierno de Estados Unidos incluyen conversaciones y reportes atribuidos a los astronautas del Apolo 17, considerados los últimos seres humanos que caminaron sobre la superficie de la Luna.

Los documentos, que permanecieron clasificados durante décadas, fueron difundidos luego de una orden emitida por el presidente Donald Trump para hacer públicos numerosos expedientes relacionados con avistamientos de objetos voladores no identificados. El material quedó disponible en plataformas digitales oficiales y ha despertado nuevas teorías entre investigadores, expertos en fenómenos extraterrestres y seguidores de la exploración espacial.

Uno de los apartados que más controversia generó contiene fragmentos de conversaciones sostenidas entre la NASA y la tripulación del Apolo 17 durante la misión desarrollada en diciembre de 1972. En los registros aparece la frase “Vemos lo que parece ser la trayectoria de la nave”, una expresión que para muchos usuarios en redes sociales constituye una referencia directa a un supuesto objeto desconocido observado en el espacio.

La misión Apolo 17 estuvo integrada por Eugene Cernan, comandante de la expedición; Harrison Schmitt, geólogo y piloto del módulo lunar; y Ronald Evans, piloto del módulo de mando. Cernan y Schmitt descendieron sobre la Luna, mientras Evans permaneció orbitando alrededor del satélite natural durante las operaciones principales.

Las transcripciones también incluyen comentarios realizados por Ronald Evans relacionados con extrañas luces observadas durante una maniobra espacial. El astronauta afirmó: “Ahora tenemos algunas partículas o fragmentos muy brillantes, o algo parecido, que pasan flotando mientras maniobramos”. Posteriormente, Harrison Schmitt respaldó lo que veía desde otra sección de la nave y declaró: “Hay un montón de luces grandes en mi ventana de abajo, son muy brillantes. Desde la ventana de Ron parece el 4 de julio”.

La divulgación de estos archivos alimentó nuevamente las especulaciones sobre posibles encuentros entre astronautas y fenómenos desconocidos durante las misiones espaciales estadounidenses. Aunque los documentos no presentan pruebas concluyentes sobre vida extraterrestre, miles de personas consideran que las conversaciones demuestran que los tripulantes observaron objetos inusuales mientras realizaban operaciones cerca de la Luna.

El tema de los OVNIS, conocido actualmente bajo la denominación de fenómenos anómalos no identificados, ha sido objeto de investigaciones oficiales dentro del Departamento de Defensa de Estados Unidos desde hace décadas. Diversos informes militares y registros históricos permanecieron bajo reserva hasta años recientes, cuando comenzaron a ser liberados parcialmente para consulta pública.

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El interés mundial por historias relacionadas con astronautas, extraterrestres y exploración lunar también ha sido impulsado por la industria cinematográfica. Producciones como Close Encounters of the Third Kind y Apollo 18 popularizaron escenarios ficticios sobre posibles contactos entre seres humanos y formas de vida desconocidas en el espacio exterior.

Mientras continúan los debates sobre el contenido de los documentos desclasificados, la misión Apolo 17 vuelve a ocupar un lugar destacado dentro de las teorías relacionadas con avistamientos de OVNIS, secretos gubernamentales y los episodios más misteriosos de la carrera espacial estadounidense.

Especialistas en historia aeroespacial han señalado que muchos de los fenómenos descritos por astronautas pueden relacionarse con reflejos, partículas de hielo o residuos liberados por las propias naves durante las misiones. Sin embargo, la difusión de estas transcripciones incrementó el interés por los expedientes sobre vida extraterrestre, especialmente entre comunidades digitales dedicadas al análisis de archivos secretos, programas espaciales y reportes históricos vinculados con supuestos encuentros ocurridos durante la exploración lunar del siglo XX.