Tesoro en las cataratas del Iguazú es hallado tras histórica baja del caudal del río

Un inesperado descenso en el caudal del río Iguazú permitió descubrir una enorme acumulación de monedas y residuos en el fondo de una de las maravillas naturales más visitadas de Sudamérica.

Equipos encargados de mantenimiento y conservación ambiental realizaron un operativo especial de limpieza en las Cataratas del Iguazú y encontraron más de 400 kilos de monedas arrojadas por turistas durante años.

La situación se produjo luego de que el flujo del río descendiera drásticamente hasta alcanzar cerca de 500 mil litros de agua por segundo, una cifra considerablemente menor al promedio habitual de 1,5 millones. Esa reducción permitió acceder temporalmente a sectores del lecho fluvial que normalmente permanecen cubiertos por la corriente.

Durante la inspección, trabajadores del parque nacional retiraron monedas, botellas, tapas plásticas, pilas, residuos electrónicos y otros objetos acumulados en el entorno natural. Según las autoridades ambientales y las empresas encargadas del mantenimiento, la mayoría de estos desechos proviene de visitantes que lanzan objetos al agua como parte de rituales de buena suerte o deseos personales.

El hallazgo generó preocupación debido al impacto ambiental que este tipo de prácticas produce sobre el ecosistema del parque. Expertos explicaron que las monedas, al permanecer sumergidas durante largos periodos, liberan sustancias contaminantes derivadas de la oxidación de los metales. Además, varias especies acuáticas pueden confundir esos objetos con alimento, poniendo en riesgo su salud y supervivencia.

Uno de los operarios que participó en la limpieza describió el problema ambiental derivado de esta costumbre turística. “Desafortunadamente, las personas vienen aquí, en vez de disfrutar de todo el paisaje y vivir el momento, terminan teniendo la superstición de que si arrojan una moneda y piden un deseo, éste se cumplirá. Esto causa un impacto ambiental bastante grave, porque las monedas pueden oxidarse, contaminar el agua, además de la propia contaminación del río. Algún animal puede consumir esto pensando que es alimento”, explicó durante el despliegue.

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La operación de limpieza fue realizada el pasado 15 de abril y trascendió públicamente a través de medios brasileños. La empresa Urbia+Cataratas, responsable de parte de las tareas de mantenimiento y conservación en la zona, informó que este tipo de intervenciones deben repetirse periódicamente debido a la constante acumulación de residuos en áreas protegidas del parque.

Desde la compañía señalaron que el problema persiste pese a la presencia de señalización y campañas de concientización dirigidas a los visitantes. “Regularmente es necesario realizar la limpieza por la práctica de algunos visitantes, incluso con placas y monitorear los comportamientos repetidos. Las monedas son dañinas para la naturaleza y conservación de nuestro Patrimonio Natural Mundial”, indicaron representantes de la concesionaria.

El destino final de las monedas recuperadas todavía se encuentra en evaluación. Según detallaron las autoridades ambientales, gran parte del material presenta corrosión avanzada debido al prolongado contacto con el agua, situación que limita su reutilización. Sin embargo, aquellas piezas que permanezcan en condiciones adecuadas podrían destinarse a proyectos vinculados con educación ambiental, conservación ecológica y programas de reforestación desarrollados junto al Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad.

Las autoridades recordaron además que arrojar objetos al río está expresamente prohibido por las normas que regulan el funcionamiento del Parque Nacional Iguazú. La legislación ambiental vigente establece restricciones estrictas para evitar daños a la fauna, contaminación del agua y alteraciones en ecosistemas protegidos.

El reconocimiento internacional de las Cataratas del Iguazú como Patrimonio Natural Mundial también obliga a reforzar medidas de conservación y sostenibilidad en la zona. Tras conocerse el resultado del operativo, responsables del parque insistieron en fortalecer campañas educativas para desalentar conductas que afecten el equilibrio ambiental del lugar.

Entre los visitantes presentes durante la limpieza también hubo reacciones de apoyo a las tareas de conservación. Una joven que observó el operativo expresó ante medios locales: “Es maravilloso. Porque así se salvan los animalitos. Y también vi muchas botellas, mucha basura. Esto puede hacer daño a los animales y también a todos”.