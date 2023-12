'Duró menos que un verano' | Bad Bunny y Kendall Jenner ya no están juntos

La mediática relación entre Bad Bunny y Kendall Jenner ha llegado a su fin, reveló la revista People luego que fuentes cercanas a la ya expareja confirmaran que ya no están juntos. La superestrella puertorriqueña, de 29 años, y la modelo, de 28 fueron vistos juntos por última vez en la fiesta posterior al programa Saturday Night Live en octubre pasado. Desde entonces, ambos decidieron tomar caminos separados y ponerle fin a un romance fugaz que se disipó rápidamente.

Benito y Kendall desataron los rumores por primera vez en febrero de este año cuando fueron vistos en una cita doble junto a Hailey Bieber y Justin Bieber, después de que fueran presentados por amigos en común. En ese momento, una fuente le dijo a la revista People que la modelo se sentía muy atraída por el artista y que habían comenzado a salir. "A ella le gusta y se está divirtiendo", aseguró la fuente.

Su romance se intensificó durante la primavera cuando la pareja fue captada montando a caballo juntos y acercándose muy románticos en el Festival de Coachella. Después de disfrutar de unas vacaciones juntos en Idaho durante el verano, la misma fuente certificó que la pareja iba en serio. "Definitivamente parecen enamorados y muy serios".

En septiembre, nuevamente se dejaron ver juntos durante la semana de la moda en Milán, asistiendo al desfile de Gucci para la temporada primavera/verano 2024 antes de que Jenner participara en la pasarela de Versace.

Aunque el creador de éxitos como "Titi me preguntó" o "Me porto bonito" expresó que no quería “aclarar nada” sobre su vida privada en la edición de octubre de la revista Vanity Fair, reveló que hay alguien en su vida para quien ha tratado de mejorar su inglés. “Con algunas personas, hablo inglés — con algunas personas específicas”, declaró el artista. “Con una de ellas, no podía hablar antes”.

En la misma entrevista, el Conejo Malo expresó su descontento con el público que cree conocer todos los detalles de su vida y se creen con el derecho de opinar. “No saben cómo te sientes, no saben cómo vives, no saben nada, y realmente no quiero que lo sepan”, declaró.

Bad Bunny también descartó la idea de casarse o tener hijos en un futuro próximo, aunque dejó la puerta abierta al decir que algún día podría llegar a tener ese estilo de vida.

De la misma manera en que ninguno de los dos confirmó ni desmintió su romance, ahora tampoco se han pronunciado sobre su ruptura. Lo cierto es que tras ocho meses de intenso romance, el amor entre esta inusual pareja se quedó sin gasolina.