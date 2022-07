'Me va explotar la corazón': J Balvin comparte un video emotivo de su hijo Río

Río, el primogénito del cantante colombiano y la modelo argentina, Valentina Ferrer, está dando sus primeros pasos y ha empezado a decir sus primeras palabras, una de las cuales le ha hecho emocionarse al artista urbano por su significado.

Si bien, el cantante siempre ha demostrado su felicidad con el nacimiento de su hijo, no es muy dado a exponer públicamente al pequeño en sus redes sociales. Pero, en esta ocasión no pudo ocultar la emoción que le produjo que su nene le hubiese dicho la palabra mágica: "papá" y lo compartió con sus fanáticos.

"Mi hijo acaba de decir 'papá', mi hijo me acaba de decir 'papá'. Pero no estoy, me mandaron un video", explicó Balvin en un video que subió a sus historias de Instagram. "Se me va a explotar el corazón ¡qué chimba!".

— J Balvin - Cantante