Golpes, cuchillos y amenazas | Escándalo de violencia entre Yailin y Tekashi explota en las redes

En las últimas horas, las redes sociales se han estremecido con el escándalo de violencia protagonizado por Yailin, la Más Viral y Tekashi 6ix9ine. Lo que inició como una relación llena de regalos lujosos, vacaciones exóticas y declaraciones públicas de amor ha terminado de forma lamentable y bochornosa, luego que salieran a luz videos de agresiones violentas, golpes y hasta amenazas con cuchillo.

El escándalo inició cuando el reconocido productor y locutor dominicano Alofoke publicó una foto de Yailin en la que se le veía con el rostro ensangrentado y con varias lesiones que supuestamente habría sido ocasionadas por Tekashi. Poco después, el productor publicó en su cuenta de Instagram una angustiante llamada con la cantante en la que se le escuchaba llorando y pidiendo ayuda desesperadamente. En la llamada telefónica, Yailin acusa a Daniel Hernández, nombre real de Tekashi, de haberla agredido, de romperle sus cosas y de haberle borrado los videos de su celular que demostraban las agresiones contra ella y por eso no tenía pruebas para presentar.

Ante la avalancha de críticas y la polémica que se generó en redes sociales, el rapero se defendió en su cuenta de Instagram asegurando que él en ningún momento había violentado a su pareja y que de hecho era Yailin quien lo agredía a él, diciendo que la dominicana tiene problemas emocionales y que necesita ayuda.

6ix9ine reiteró que la llamada en donde Yailin pide ayuda al programa radial Alofoke se convirtió en un circo gracias al locutor Santiago Matías. "Hizo una llamada a una persona oportunista, la usó para vistas, para likes y caí en una posición [en donde] la gente [me dice] abusador", dijo el cantante, quien dejó claro que si hubiera violentado a Yailin él estuviera ya en la cárcel.

Acto seguido, Tekashi publicó una serie de videos en donde se ve como Yailin lo agrede y hasta lo amenaza con un cuchillo. En las imágenes se puede ver como Yailin le tumba el celular con una especie de palo de plástico y luego lo golpea violentamente con el mismo palo mientras el rapero intenta protegerse. En otro video, la dominicana le mete una patada al carro del rapero y luego lo amenaza con un cuchillo. También se le ve intentando agredirlo mientras otra persona la agarra. La estela de violencia termina con Yailin siendo arrestada y conducida por la policía de Miami.

Sin embargo, el escándalo lejos de terminar, se expandió aún más, después que salieran a la luz los videos de Yailin exponiendo, entre llantos, las agresiones de Tekashi. La cantante acusa al rapero norteamericano de golpearla en varias ocasiones, romperle su celular, esconderle su pasaporte, quitarle sus prendas y tenerla 'secuestrada'.

En uno de los videos, grabado desde el baño, Yailin enseña cómo Tekashi le tira una de sus pelucas en el inodoro y afirma que también le arrojó su celular. "Me quiere dar", grita. También alega que Tekashi le borró las pruebas de un teléfono donde este supuestamente la golpeaba.

"Dame mis cosas, y búscame mi carro, dame mi dinero, mi prenda y to' mi vaina. Por eso es que está pasando to' esto, porque no me quiere dar lo mío", se oye a una molesta Yailin en una videollamada con un conocido y que se ha compartido en las redes sociales.

En medio de la controversia, Andrés Toribio, abogado de la artista, publicó un mensaje en su cuenta en X en el que lanzó una advertencia al rapero estadounidense: “Daniel Hernández 6ix9ine, tú deberás pagar por tu accionar en contra de Jorgina Lulú Guillermo Díaz Yailin, ya tenemos conocimiento de todo, hoy fue suficiente y en RD estamos en contacto con la Procuraduría General de la República- tenemos conocimiento pleno de lo ocurrido en Miami”.