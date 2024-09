Hailey Bieber luce su nuevo anillo de "mamá" tras la llegada de su hijo Jack Blues Bieber

Hailey Bieber y Justin Bieber están abrazando con alegría su nueva etapa como padres, mostrando al mundo pequeños detalles que reflejan su amor por su hijo recién nacido, Jack Blues Bieber.

A menos de dos semanas de haber dado la bienvenida a su primogénito, Hailey compartió en sus Historias de Instagram el 3 de septiembre una imagen en la que se podía ver un llamativo anillo de oro que deletrea la palabra "MOM" (mamá) en letras brillantes. Este anillo, creado por ISA Grutman, se suma al icónico anillo de compromiso que Justin le regaló años atrás, simbolizando ahora un nuevo capítulo en su vida.

Por su parte, Justin también ha mostrado su entusiasmo por su nueva paternidad. En un video publicado en su cuenta de Instagram, presumió una taza que ahora considera su favorita, con el título "Papá Oso" y un adorable dibujo de un oso sosteniendo un corazón. Con este gesto, Justin no solo demuestra su cariño por su hijo, sino también su orgullo por su nuevo rol como padre.

El cantante, quien se casó con Hailey en 2018, fue el primero en anunciar el nacimiento de su hijo a fines de agosto. A través de una emotiva publicación en Instagram, compartió una foto en la que las elegantes uñas de Hailey acarician a su bebé, acompañada del mensaje: "BIENVENIDO A CASA JACKS BLUES BIEBER", adornado con un emoji de oso.

Antes de que Jack llegara al mundo, Hailey había hablado sobre las emociones que la acompañaron durante su embarazo. En una entrevista con W Magazine en julio, confesó lo difícil que fue para ella compartir la noticia: "Al principio, fue muy emotivo para mí", explicó. "Pensé: ‘Quiero tanto a este ser humano. ¿Cómo puedo involucrar a alguien más en esto?’".

Hailey, quien decidió esperar hasta los seis meses de gestación para confirmar públicamente su embarazo, reflexionó sobre el delicado equilibrio que supone vivir una experiencia tan personal bajo la mirada constante del público.

"Probablemente podría haberlo ocultado hasta el final, pero no disfrutaba del estrés de no poder disfrutar de mi embarazo en público", reveló. "Sentía que estaba ocultando un gran secreto y no me sentía bien. Quería la libertad de salir y vivir mi vida".

Así, Hailey y Justin Bieber continúan compartiendo con el mundo pequeñas pinceladas de su nueva vida como padres, mientras disfrutan de esta etapa que ha traído una nueva luz y propósito a su relación.