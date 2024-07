Hailey Bieber se sincera sobre rumores de divorcio: 'Es como si la gente no quisiera creer que somos felices'

Hailey Bieber, quien está embarazada de su primer bebé con Justin Bieber, abordó las especulaciones sobre su estado marital sin dejar pasar por alto el acoso del que se ha sentido víctima desde sus comienzos en la relación con el cantante.

"La gente me ha hecho sentir muy mal por mi relación desde el primer día. 'Oh, se están desmoronando. Se odian. Se están divorciando'. Es como si la gente no quisiera creer que somos felices", dijo la joven de 27 años a la revista W Magazine en una entrevista publicada el 23 de julio.

También mencionó que al principio trató de no darle la mayor atención a los rumores que veía en redes sociales, sin embargo, muchos de estos sobrepasaron sus emociones.

"Solía intentar actuar como si cada vez doliera menos. He intentado pensar que uno se acostumbra en cierto punto, que esto es lo que se va a decir y que así es como va a ser la gente. Pero me doy cuenta de que, en realidad, nunca duele menos", continuó Hailey, quien se casó con Justin en septiembre de 2018.

Inclusive, la empresaria reveló que debido al asedio fue que ella y Bieber tomaron la decisión de que no se conociera que estaba embarazada durante los primeros 6 meses de gestación, con la intención de proteger sus emociones y así mismo la salud de su bebé.

"Probablemente podría haberlo ocultado hasta el final, pero no disfruté el estrés de no poder disfrutar de mi embarazo en apariencia. Sentí que estaba ocultando un gran secreto y no me sentía bien, quería la libertad de salir y vivir mi vida", puntualizó Hailey, quien compartió la noticia públicamente en mayo.

Desde entonces, han compartido las actualizaciones sobre su embarazo con sus fans en las redes sociales y al mismo tiempo disfrutando de momentos privados entre sí: “Estoy tratando de asimilar estos días en los que somos Justin y yo, solo nosotros dos”, concluyó.