Una terrible negligencia médica dejó al hermano de David Bisbal en sillas de ruedas

José María Bisbal, hermano del reconocido artista David Bisbal, ha compartido su difícil experiencia que lo dejó en una silla de ruedas a causa de una lesión medular. El relato, que revela la falta de información y el dolor emocional que vivió, ha sido publicado en una reciente entrevista con La voz de Almería.

En abril de 2023, la familia Bisbal vivió momentos de gran angustia cuando José María fue reportado como desaparecido por la Guardia Civil. Tras varios días de incertidumbre, fue localizado en Roquetas del Mar (Almería) y, aunque estaba a salvo, su estado de salud era grave. A raíz de una afección medular, quedó postrado en una silla de ruedas, una situación que cambió su vida para siempre.

Un aspecto que ha generado inquietud en su familia es el diagnóstico y tratamiento de su lesión a la altura de la vértebra D10. José María rompió el silencio sobre esta experiencia y señaló que su condición fue resultado de “una negligencia médica”. Este descubrimiento ha hecho que su camino hacia la recuperación sea aún más complicado.

La transición hacia su nueva realidad no fue fácil. En la misma entrevista, José María admitió haber sufrido una “depresión severa” mientras luchaba por adaptarse a su situación. “No sabía qué decisión tomar, tenía la mente en otro lado, en que una parte de mí ya no funcionaba. Me preguntaba por qué”, expresó, reflejando la confusión y el dolor que le causó el cambio en su vida.

Durante su prolongada estancia en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, José María sintió una profunda falta de comunicación con el personal médico: “Ni un solo médico me dijo la razón por la que era mejor ir a Toledo que quedarme en Almería o Granada. Les hice caso, pero no sabía a dónde iba”, lamentó, añadiendo que necesitó atención psicológica para enfrentar la situación. Agradeció el apoyo de su familia, especialmente de su esposa, Lupe, quien ha sido fundamental en su proceso de recuperación.

A pesar de las dificultades, José María ha encontrado un nuevo sentido en su vida. Se ha convertido en un jugador de parabádminton y se ha unido a la junta directiva de ASPAYM Almería, una asociación que trabaja por la autonomía y la independencia de las personas con discapacidad. “Es un proyecto muy ilusionante”, afirmó, destacando su compromiso por ayudar a otros que atraviesan circunstancias similares.

La historia de José María Bisbal es un testimonio de resiliencia y superación, un ejemplo de cómo enfrentar la adversidad y convertir el sufrimiento en una oportunidad para ayudar a los demás. Su experiencia, marcada por la lucha contra la negligencia médica y los desafíos emocionales, resalta la importancia de la empatía y el apoyo en el proceso de sanación.