Hija de Marco Antonio Solís reveló por qué decidió renunciar a su apellido

Durante su aparición en los Kids Choice Awards 2024, “Mar”, como se hace llamar artísticamente habló abiertamente sobre esta decisión en una entrevista retomada por el canal de Edén Dorantes. La artista explicó que, aunque valora profundamente su linaje y el legado de su padre, siente la necesidad de demostrar su talento por méritos propios:

“Cuando me presento, siempre es ‘Mar’, y me gusta porque creo que es muy importante saber que estoy forjando mi propio camino, que realmente me estoy ganando el respeto del público a través de lo que estoy haciendo y no por otras razones”, declaró.

Lejos de ser un rechazo a su apellido, Mar destacó que se siente orgullosa de ser parte de la familia Solís y de sus raíces artísticas. Sin embargo, considera que su decisión le permite conectar con su público de una manera auténtica y sin asociaciones previas: “Es un gran orgullo para mí ser Solís obviamente, pero creo que es muy importante que me conozcan por quien soy”.

La joven ha optado por seguir los pasos de su padre en la música. Su estilo fusiona elementos de ranchero y pop, como se refleja en sencillos recientes, entre ellos “No te vas”.

A pesar de su corta trayectoria, ya ha captado la atención de una audiencia considerable. En su perfil de Instagram, donde acumula más de 250 mil seguidores, comparte aspectos de su carrera y su vida personal.

La relación con su familia sigue siendo cercana. En redes sociales, no duda en compartir momentos junto a su padre, Marco Antonio Solís, y su madre, Cristian Salas, dejando claro que su decisión de prescindir del apellido no implica distanciamiento ni desapego.

Este equilibrio entre sus raíces familiares y su deseo de independencia parece ser clave en el desarrollo de su carrera. Mar está construyendo su camino con su propio nombre y dejando claro que el talento, no el apellido, es lo que define su éxito.