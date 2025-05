¡Increíble! Madonna confesó que rechazó ser Catwoman y Trinity, aún lo lamenta

Sin embargo, en el mundo del cine, sus decisiones han dejado huellas no solo en su carrera, sino en la historia de Hollywood. A sus 66 años, la artista reconoció públicamente que rechazó dos papeles que marcaron generaciones: Catwoman en “Batman Returns” y un misterioso rol en “The Matrix”, que se rumorea fue Trinity.

“Me ofrecieron el papel de Catwoman y no lo tomé. Vi las dos películas y me arrepiento de haber rechazado a Catwoman. Eso fue muy fuerte”, confesó Madonna en una entrevista con The Tonight Show. En aquel momento, la estrella se encontraba enfocada en explorar papeles dramáticos y comedias románticas, como los que interpretó en Dick Tracy o A League of Their Own, y además trabajaba en una nueva etapa de su carrera musical.

Corría el año 1992 cuando Batman Returns de Tim Burton se preparaba para impactar en taquilla con su oscuro estilo visual y psicológico. El personaje de Selina Kyle / Catwoman, finalmente interpretado por Michelle Pfeiffer, se convirtió en uno de los más icónicos del cine de superhéroes. Pero antes de que ella asumiera el papel, Burton pensó en Madonna para portar el ceñido traje de cuero negro.

La propia Pfeiffer reveló que la obsesión con Catwoman venía desde su infancia: “De niña, estaba completamente obsesionada con el personaje. Recuerdo haberle dicho a Tim a mitad del guion que yo haría la película; así de emocionada estaba”. Sin embargo, también admitió que el proceso no fue fácil. “Era el traje más incómodo en el que he estado… Tenían que empolvarme, ayudarme a entrar y luego sellarlo al vacío. Tenía esas garras, y siempre las enganchaba en cosas”, describió sobre la exigente transformación.

Antes que Pfeiffer, la actriz Annette Bening había sido considerada para el papel, pero abandonó el proyecto tras quedar embarazada. Entonces llegó la oportunidad para Madonna, que dejó pasar.

El arrepentimiento de Madonna no termina ahí. La artista también reveló que fue considerada para un papel en The Matrix (1999), una de las cintas de ciencia ficción más influyentes de todos los tiempos. Aunque nunca especificó cuál, los rumores apuntan a que le ofrecieron interpretar a Trinity, finalmente encarnada por Carrie-Anne Moss.

“También rechacé el papel en The Matrix. ¿Puedes creer eso? Quería suicidarme. Esa es como una de las mejores películas que se han hecho. Una pequeñísima parte de mí se arrepiente solo de ese momento de mi vida”, expresó con franqueza.

En retrospectiva, ambas oportunidades representaban momentos clave en la evolución del cine: Catwoman, con su estética gótica, redefinió el papel femenino en el cine de superhéroes; The Matrix, con su visión distópica y filosófica, revolucionó el cine de acción y ciencia ficción.

En la cima de su carrera musical, Madonna optó por no asumir riesgos en la pantalla grande que pudieran desviar su enfoque creativo. Rechazar a Catwoman o a Trinity parecía una decisión sensata en ese momento. Pero con el paso del tiempo, hasta los íconos pueden dudar de sus elecciones.

“Hay algunas películas que rechacé y que lamento haberlo hecho”, ha admitido. Hoy, esas decisiones son parte de la historia del cine, recordando que incluso las estrellas más influyentes enfrentan caminos no tomados, y que el “qué hubiera pasado si” también pesa entre los grandes nombres del espectáculo.

Y aunque Madonna no se convirtió en Catwoman ni combatió en la Matrix, su legado sigue siendo tan fascinante como sus decisiones más inesperadas.