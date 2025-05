Halle Bailey, ‘La Sirenita’, denuncia a su expareja por violencia de género

Bailey acusó a su expareja y padre de su hijo, el rapero y creador de contenido Darryl Dwayne Granberry Jr., conocido como DDG. La denuncia detalla una serie de graves episodios de violencia física, maltrato verbal y acoso sistemático.

“Nos peleamos, luchamos y forcejeamos. En un momento dado, Darryl me jaló el cabello. Luego me golpeó la cara contra el volante y me rompió un diente. Después dejé de luchar porque me dolía mucho”, escribió la actriz en su declaración jurada, acompañando sus palabras con fotografías de lesiones visibles: un diente roto y moretones en los brazos.

Los hechos denunciados ocurrieron desde enero de 2025 y han escalado hasta el punto de que el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles emitió recientemente una orden de alejamiento. La resolución exige que DDG se mantenga a más de 100 metros de distancia de Halle y de su hijo Halo Saint Granberry, de tan solo 17 meses, incluso en entornos como su vehículo o el centro educativo del niño. Además, se le prohíbe portar armas.

En la denuncia, Bailey detalla que el abuso no solo fue físico. El comportamiento de DDG también incluyó constantes insultos y humillaciones frente al niño: “Me llama perra o malvada delante de Halo. Cada vez que quiere molestar, empieza a hablar mal de mí a sus millones de fans”, declaró la actriz, quien además responsabiliza al rapero por incitar odio digital contra ella. “Parece que intenta crear un drama para sus fans. Sale en ‘directo’ despotricando contra mí y alega que le oculto a Halo. Eso es falso. He pedido un horario fijo y él se niega”.

Te puede interesar: La insólita censura de E.T., el extraterrestre en Escandinavia ¿Una amenaza para la infancia?

Te puede interesar: Narnia | De príncipe a asesor en Westminster: el ascenso político del actor Skandar Keynes

Uno de los momentos más inquietantes ocurrió, según la actriz, cuando DDG irrumpió en su casa sin permiso mientras ella no estaba y le envió una foto de su cama con un mensaje intimidante, insinuando que ella tenía relaciones con otros hombres. Bailey también narró que, al intentar llamar a un familiar para pedir ayuda, DDG le arrebató el teléfono y le golpeó con la puerta de un coche, mientras ella sostenía al bebé en brazos.

La situación continuó deteriorándose hasta el Día de la Madre, cuando Bailey viajó a Santa Lucía a visitar a su madre y a su hermana, la cantante Chlöe Bailey. Desde allí, le envió un mensaje a DDG, como consta en la denuncia: “Darryl, ¿no estás cansado de acosarme? Inventas una nueva historia sobre mí todos los días. Estoy en Santa Lucía divirtiéndome con Shermay y Chlöe, no con ningún hombre de aquí. No haría eso, estoy con Halo”.

La actriz ha solicitado al tribunal que se le prohíba a DDG utilizar sus redes sociales para hablar de ella y que se le obligue a completar un programa de intervención para maltratadores de 52 semanas. “Es un blogger de Twitch y YouTube y crea un frenesí de fans haciendo afirmaciones falsas sobre mí. Esto me ha hecho sentir miedo y víctima. Sus fans me amenazan. Con frecuencia temo por mi vida y por la seguridad de Halo”, advirtió Bailey en su testimonio.

La historia de Halle y DDG comenzó en 2022 y finalizó oficialmente en 2024. Sin embargo, los conflictos han continuado desde la separación. La audiencia judicial del caso está programada para el próximo 4 de junio de 2025, fecha en la que se espera que la justicia avance en la protección de la actriz y su hijo.

El caso ha provocado una fuerte reacción pública y ha reavivado el debate sobre la violencia de género en el mundo del entretenimiento, dejando claro que la fama no inmuniza a nadie frente al abuso.