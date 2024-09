Shailene Woodley interpretará a Janis Joplin en una nueva biopic del ícono hippie

Reconocida por sus papeles en películas como Divergente y Bajo la misma estrella, Woodley no solo protagonizará esta biopic, sino que también fungirá como productora de la misma. Este ambicioso proyecto ha recibido un impulso financiero de $2,5 millones a través del Crédito Fiscal de California, lo que marca un paso crucial para llevar adelante la película que tantas veces se intentó realizar en el pasado.

El camino para llevar la historia de Janis Joplin a la gran pantalla ha sido arduo. Durante años, diversos nombres como Amy Adams, Zooey Deschanel, Pink y Melissa Etheridge fueron considerados para interpretar a la mítica cantante, conocida como la "Bruja Cósmica". Sin embargo, ninguno de estos proyectos logró concretarse, manteniendo a la audiencia en suspenso y esperando una representación digna de la figura que marcó la contracultura de los años 60.

Finalmente, este biopic contará con un rodaje de 30 días y un presupuesto aproximado de 10 millones de dólares en gastos calificados, según reportes de la industria cinematográfica. La película promete explorar no solo la música, sino también la humanidad vibrante y compleja de Janis Joplin.

Woodley ha destacado la importancia de California en la vida de Joplin, señalando que este estado fue esencial para la artista y la cultura que la rodeaba. En un comunicado, la actriz expresó su emoción por poder retratar a una de las figuras más influyentes del rock en el mismo lugar donde esta dejó su huella indeleble:

"El estado se convirtió en el escenario en el que exploró no solo el mundo de la música, sino el de su vibrante humanidad. Tengo la sensación de que Janis estaría sonriendo de oreja a oreja, bajando por la PCH en su Porsche psicodélico sabiendo que su historia está trayendo oportunidades y financiación a la ciudad y a la gente que tanto significó para ella”, compartió la actriz.

Woodley también agradeció a todos los involucrados por hacer posible este proyecto, reconociendo el papel crucial del Programa de Créditos Fiscales para Cine y Televisión de la Comisión Cinematográfica de California. "California es el único lugar donde se puede rodar un fragmento de la vida de Janis con autenticidad y veracidad", afirmó.

Este biopic sobre Joplin es parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer la industria del cine en California, un estado que ha sido históricamente el epicentro de la producción cinematográfica en Estados Unidos. El programa de incentivos de $150 millones tiene como objetivo atraer producciones a la región y fomentar la construcción de nuevos estudios de grabación. En el marco de este plan, también se anunció la asignación de $12 millones para el rodaje de Suits L.A., una serie derivada de la popular Suits, de USA Network, que inicialmente filmó su piloto en Vancouver. El proyecto generará 175 empleos para técnicos durante 96 días de filmación.

Este tipo de incentivos buscan recuperar el esplendor de California como la capital mundial del cine, compitiendo con otras localidades que han ofrecido beneficios fiscales más atractivos. En ese sentido, la Comisión Cinematográfica de California espera que producciones como la biopic de Joplin y Suits L.A. sigan atrayendo proyectos que dinamicen la economía local.

Janis Lyn Joplin, nacida el 19 de enero de 1943 en Port Arthur, Texas, es recordada como una de las voces más potentes y originales del rock y blues. Su vida, corta pero intensa, la llevó a convertirse en un ícono de la contracultura de los años 60 y en una de las artistas más influyentes de todos los tiempos. Fue la primera mujer en erigirse como una auténtica estrella del rock and roll, desafiando estereotipos y dejando una huella profunda en la historia de la música.

Conocida por su poderosa presencia escénica y su voz rasgada y emotiva, Janis Joplin alcanzó la fama con canciones inmortales como “Piece of My Heart” y “Me and Bobby McGee”. Sin embargo, su vida estuvo marcada por el dolor y la insatisfacción personal. Su madre, Dorothy East, la describió como una niña "infeliz e insatisfecha", que demandaba más atención que sus dos hermanos menores, Laura y Michael. La complejidad de su personalidad fue siempre un reflejo de sus luchas internas, mismas que la llevaron a buscar consuelo en las drogas y el alcohol.