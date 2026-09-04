John Lennon se convierte en abuelo póstumo: nace el primer hijo de Sean Ono Lennon

La llegada del bebé convierte al histórico integrante de The Beatles en abuelo de manera póstuma, a pocos meses de cumplirse 46 años de su asesinato en Nueva York.

El legado familiar de John Lennon suma una nueva generación con el nacimiento de Aurelius, primer hijo de Sean Ono Lennon y la músico y modelo Charlotte Kemp Muhl.

Sean Ono Lennon, de 50 años, confirmó el nacimiento a través de redes sociales mediante una fotografía junto a Charlotte y el recién nacido. El músico presentó a su hijo con un mensaje cargado de humor: “Bien, entonces... Charlotte y yo queremos anunciar que hemos creado, de hecho un 'human bean'. Su nombre es Aurelius”. La expresión juega con las palabras inglesas “bean” y “being”.

El nacimiento de Aurelius Lennon marca un nuevo capítulo para una familia estrechamente vinculada con la historia de la música. Sean, único hijo de John Lennon y Yoko Ono, mantiene desde hace dos décadas una relación personal y creativa con Charlotte Kemp Muhl, a quien conoció en 2005 durante el festival de Coachella.

Al recordar aquellos primeros encuentros, Sean explicó cómo evolucionó el vínculo: “Pensé que era demasiado joven para mí, así que primero fuimos amigos”. Posteriormente agregó: “Luego empezamos a enamorarnos… pero fue un noviazgo lento. La música es buena para nuestra relación. Al principio era simplemente refrescante… ahora es una forma de expresión”.

La pareja comenzó a salir formalmente en 2006 y durante un tiempo mantuvo una relación a distancia, comunicándose mediante cartas y correos electrónicos. En 2007 confirmó públicamente el noviazgo y un año después comenzó a convivir en Nueva York. Su conexión también se trasladó al terreno profesional con la creación, en 2008, de The Ghost of a Saber Tooth Tiger, proyecto de música experimental y psicodélica.

Sean también ha destacado que Charlotte llegó a su vida sin estar condicionada por la dimensión histórica de su apellido. “Charlotte ni siquiera había escuchado «Strawberry Fields Forever» cuando la conocí. Y no sabía nada de mi madre. Sus padres pensaban que yo era solo un delincuente, por estar relacionado con los famosos delincuentes hippies. Así que fue bonito porque fue como tender puentes entre dos mundos y una colisión de galaxias”, relató.

Además de su carrera musical, Kemp Muhl ha desarrollado una destacada trayectoria como modelo y ha participado en campañas de Maybelline y otros proyectos de moda. La pareja reside en Nueva York y ha mantenido durante años una colaboración artística que convirtió la creación musical en una parte fundamental de su relación.

Con Aurelius también se amplía la tercera generación vinculada a The Beatles. Ringo Starr fue el primer Beatle en convertirse en abuelo, en 1985, y posteriormente en bisabuelo en 2016. Paul McCartney tiene ocho nietos, mientras George Harrison se convirtió póstumamente en abuelo en 2025 con el nacimiento de Lilou-Mizu, hija de Dhani Harrison.

Para Yoko Ono, Aurelius es su primer nieto a través de Sean, aunque ya era abuela por su hija Kyoko, madre de Emi Ono desde 2009. Julian Lennon, primogénito de John Lennon y medio hermano de Sean, se convierte asimismo en tío por primera vez.

Sean Ono Lennon nació el 9 de octubre de 1975, coincidiendo con el cumpleaños número 35 de su padre. Tenía cinco años cuando John Lennon fue asesinado el 8 de diciembre de 1980 frente al edificio Dakota de Manhattan. Ahora, el nacimiento de Aurelius prolonga una historia familiar inevitablemente ligada a uno de los capítulos más influyentes de la música contemporánea y de la cultura popular mundial.