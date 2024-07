Exguitarrista de Red Hot Chili Peppers es demandado por homicidio culposo 

Josh Klinghoffer recibió una demanda por homicidio culposo, luego de que quedara registrado el momento en el que atropelló a un peatón en Alhambra, cerca de Los Ángeles. Según el reporte, el musico iba usando su celular mientras conducía, al momento de girar a la izquierda arrolló a Israel Sánchez, un hombre de 47 años, quien sufrió trauma severo en la cabeza y posteriormente falleció.

Andrew Brettler, abogado de Klinghoffer, dijo que en el “trágico accidente” que ocurrió el 18 de marzo, su defendido se detuvo inmediatamente después del impacto, llamó al 911 y cooperó con las autoridades en la investigación.

El abogado de la familia de la víctima, Nick Rowley explicó que Sánchez, era un padre ejemplar, quien también se caracterizaba por cumplir las normas cívicas, que estaba prestando atención al tráfico en el momento y respetando las señales para peatones en el lugar de los hechos mientras se dirigía a una tienda de comestibles para preparar una sopa para sus hijos.

“Sánchez fue golpeado desde atrás por Klinghoffer”, quien conducía una camioneta todoterreno mientras usaba su teléfono de manera irresponsable, aseguró el abogado. “Tenemos un video de él en su teléfono celular en el momento en que atropelló y mató a Israel Sánchez, un padre cariñoso, en un cruce de peatones”, añadió el profesional

“La pérdida y el dolor que ahora enfrenta la familia Sánchez son inmensos. No nos detendremos hasta que haya rendición de cuentas y justicia para el señor Sánchez y su familia”, puntualizó.

¿Quién es Josh Klinghoffer?

Es un músico, cantautor y productor estadounidense, conocido principalmente por su trabajo como guitarrista de la banda Red Hot Chili Peppers de 2009 a 2019.

Klinghoffer comenzó su carrera musical a una edad temprana y ha sido parte de varios proyectos musicales. Su primer reconocimiento significativo fue como miembro de la banda The Bicycle Thief en los años 90.

En 2009, Josh se unió a Red Hot Chili Peppers tras la salida de John Frusciante. Con la banda, grabó dos álbumes de estudio: I'm with You (2011) y The Getaway (2016). Durante su tiempo con los Chili Peppers, también participó en múltiples giras mundiales.

Además de su trabajo con Red Hot Chili Peppers, Klinghoffer ha colaborado con varios artistas y bandas, incluyendo Gnarls Barkley, PJ Harvey, Beck, y Atoms for Peace. Es el fundador de Dot Hacker, una banda experimental de rock donde actúa como vocalista y guitarrista.

Después de dejar Red Hot Chili Peppers en 2019, Josh continuó su carrera musical como solista bajo el nombre Pluralone y ha lanzado varios álbumes.