Joven acusado de darle drogas a Liam Payne rompió el silencio y habló de las últimas horas del cantante

En medio de las investigaciones sobre el fallecimiento del exvocalista de One Direction, ocurrido el 16 de octubre en un hotel de Palermo, Buenos Aires, el camarero Braian Nahuel Paiz ofreció su versión de los hechos, negando rotundamente su implicación en el suministro de sustancias al cantante.

Desde que se conoció la muerte de Payne, las autoridades argentinas han mantenido diversas teorías sobre las causas del trágico suceso, que van desde el abuso de drogas hasta un posible suicidio. Tres personas han sido imputadas en relación con el caso, entre ellas Braian Nahuel Paiz, señalado como una de las personas que supuestamente le proporcionaron drogas al cantante. Sin embargo, el joven sostiene que no tuvo ningún papel en ese aspecto.

Te puede interesar: Indignación en redes sociales por la muerte de la famosa ardilla tiktoker 'Peanut' ¿Qué ocurrió?

Te puede interesar: ¡Ayúdenme! Hombre 'declarado muerto' se despierta en el quirófano cuando estaban a punto de sacarle los órganos

En su declaración, Paiz detalló cómo conoció a Payne el 2 de octubre y volvieron a encontrarse el día 13. Según el camarero, fue el propio Liam quien tomó la iniciativa de acercarse a él: “Él se me acercó, me pidió mi contacto, yo le pasé mi Instagram y él me envió mensajes porque quería drogarse”, confesó durante una entrevista con el canal Telefé. Sin embargo, aclaró que aunque el cantante consumía drogas, él no fue quien se las suministró en ningún momento: “En todos los encuentros que tuve con él, él ingería sustancias que otra persona le daba”, afirmó.

El joven describió a Payne como alguien que siempre lo trató con amabilidad, pero también reconoció que algo inquietante sucedía en las últimas horas de vida del cantante. Según Paiz, Payne mostraba signos evidentes de angustia y miedo la última vez que lo vio, aunque el camarero asegura que nunca llegó a comprender el origen de esos temores. “No sé de qué tenía miedo, yo no entendía y, a la vez, entendía que algo raro estaba pasando”, relató, insistiendo en que nunca le proporcionó drogas a Payne.

Además de Braian Nahuel Paiz, otras dos personas han sido implicadas en la investigación. Rogelio Luis Nores enfrenta cargos por abandono de persona, mientras que Ezequiel David Pereyra ha sido acusado de haber vendido cocaína a Liam Payne en días cercanos a su fallecimiento. La investigación sigue su curso, con las autoridades argentinas buscando esclarecer las circunstancias exactas que rodearon la trágica muerte del cantante.

El testimonio de Paiz ha añadido un nuevo matiz al caso, alimentando el debate sobre qué fue lo que realmente ocurrió en las últimas horas de Liam Payne. Aunque las autoridades continúan explorando diversas líneas de investigación, el impacto de su muerte sigue resonando tanto en Argentina como en el mundo, donde los seguidores del exintegrante de One Direction buscan respuestas sobre su inesperado final.