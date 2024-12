Juez ordena a exesposa de Daddy Yankee entregar los accesos a las cuentas bancarias antes que finalice 2024

En el centro de esta controversia se encuentra la gestión de las finanzas corporativas de las empresas El Cartel Records y Los Cangris Inc., tras descubrir presuntas transferencias no autorizadas por un monto de USD 100 millones.

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan, liderado por el juez Anthony Cuevas, concedió una prórroga para que las hermanas González entreguen los accesos digitales relacionados con las cuentas corporativas. La nueva fecha límite fue establecida para las 4 de la tarde del 31 de diciembre, en un esfuerzo por dar una “oportunidad adicional” a las demandadas para cumplir con lo ordenado.

La defensa de Daddy Yankee expresó que esta extensión busca actuar “de la mejor buena fe”. Sin embargo, advirtieron que las hermanas González podrían enfrentar cargos por desacato, incluyendo sanciones legales o incluso el arresto, si no cumplen con la entrega de la documentación requerida.

Te puede interesar: Vidente había predicho la muerte de la cantante Dulce: ‘Muy triste’

Te puede interesar: Las tendencias de maquillaje más sofisticadas para despedir el 2024 con estilo

El conflicto se intensificó luego de que las demandadas no asistieran a reuniones clave y entregaran documentos que, según los abogados del reguetonero, no cumplen con las especificaciones establecidas. A pesar de los intentos de mediación, la defensa del artista denunció que aún no se ha recibido información esencial sobre las cuentas bancarias, los libros de contabilidad y las composiciones relacionadas con ambas corporaciones.

Como medida cautelar, el tribunal ordenó congelar USD 75 millones de las cuentas involucradas durante 30 días. A la vez, se designó a Daddy Yankee como único representante de las empresas. No obstante, los abogados del cantante aseguran que la falta de cooperación sigue entorpeciendo el proceso judicial.

“El artista continúa a ciegas sobre las corporaciones, la extensión de las obligaciones y limitaciones sobre sus composiciones, libros de contabilidad e incluso cuentas de banco”, señalaron los representantes legales en una reciente moción.

La disputa legal coincide con la separación de Daddy Yankee y Mireddys González, tras casi tres décadas de matrimonio. La noticia sorprendió a los seguidores del cantante, quienes durante años consideraron a la pareja como un símbolo de estabilidad en la industria musical.

En medio de este panorama, Jassealys Ayala, hija del reguetonero, rompió el silencio para hablar sobre las dificultades que atraviesa su familia. A través de una publicación en redes sociales, describió la situación como un “periodo complicado”, especialmente en un contexto tan emocional como las festividades navideñas.

“No han sido días fáciles ni las mejores Navidades”, escribió, dejando entrever el impacto emocional de esta situación en su vida. Asimismo, criticó los rumores y especulaciones que han surgido alrededor del caso: “Muchas opiniones públicas solo conocen una verdad distorsionada”.

Sin embargo, Jassealys afirmó encontrar paz en el conocimiento de los hechos reales. “Yo conozco mi corazón y conozco la verdad, eso me deja dormir tranquila en las noches”, concluyó.

Con un nuevo plazo establecido para el 31 de diciembre, el caso mantiene en vilo no solo a la familia de Daddy Yankee, sino también a sus seguidores. La falta de avances y cooperación por parte de las demandadas continúa siendo un desafío para la defensa del cantante, quien busca recuperar el control total de sus empresas y esclarecer el destino de los millones transferidos.