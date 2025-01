Justin Bieber rompe el silencio y acalla rumores sobre su separación de Hailey Bieber

Con una publicación en sus historias de Instagram, el cantante de “Sorry” reafirmó la fortaleza de su relación, poniendo fin a las especulaciones que circulaban en redes sociales.

“Iré a cualquier lado contigo, bb”, escribió Justin el 1 de enero, acompañando su mensaje con una foto de Hailey posando en un bikini rosa, abrigo de piel y una diadema festiva de Año Nuevo. “Feliz Año Nuevo”, añadió, confirmando que el 2025 comenzó con su relación más fuerte que nunca.

La publicación de Justin llegó poco después de que Hailey compartiera un mensaje críptico en sus redes sociales, aparentemente dirigiéndose a los rumores. El 30 de diciembre, Hailey publicó un TikTok con un texto contundente: “No están bien y está bien. Han tomado muchas decisiones que los llevaron a situaciones que odian”. Aunque no mencionó los rumores directamente, el mensaje dejó entrever su frustración con las constantes especulaciones sobre su relación.

A pesar de las habladurías, Hailey no dejó que las críticas opacaran su celebración de Año Nuevo. En su perfil de Instagram, compartió un fotomontaje con el mismo conjunto que Justin publicó, mostrando momentos de sus celebraciones, que incluyeron una lujosa hamburguesa de caviar y un llamativo collar con las iniciales “JBB”.

Esta no es la primera vez que la pareja enfrenta rumores sobre su matrimonio. Hailey, en una entrevista pasada con W Magazine, confesó lo complicado que es vivir bajo el escrutinio público. “La gente me ha hecho sentir muy mal por mi relación desde el primer día”, comentó. “Siempre dicen que nos odiamos o que nos estamos divorciando. Es como si no quisieran creer que somos felices”. Aunque asegura que nunca se acostumbra a estos comentarios, también señaló que su relación sigue siendo su prioridad.

Con este mensaje lleno de cariño hacia Hailey, Justin Bieber comienza el año dejando claro que su matrimonio sigue sólido, a pesar de las especulaciones que lo rodean. Un recordatorio de que, aunque vivan bajo los reflectores, su vínculo es lo que realmente importa.

El matrimonio de Justin y Hailey Bieber es una historia que comenzó con una amistad que se transformó en amor. La pareja se conoció por primera vez en 2009, cuando Hailey, entonces una adolescente, fue presentada a Justin por su padre, el actor Stephen Baldwin. Aunque inicialmente compartían solo una relación amistosa, años más tarde comenzaron a verse románticamente y, tras algunos altibajos, confirmaron su compromiso en julio de 2018. En septiembre del mismo año, la pareja se casó en una ceremonia civil en Nueva York, consolidando su unión con una boda religiosa más íntima y lujosa en 2019. Desde entonces, han enfrentado tanto los retos de vivir su relación en el ojo público como las críticas de los fanáticos, pero siempre han demostrado estar comprometidos en mantener su amor fuerte y genuino.