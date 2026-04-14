Karol G revela su debilidad por los 'chicos malos' y sorprende con confesiones íntimas

La cantante colombiana vuelve a ser tendencia global, esta vez no solo por su música, sino por las revelaciones personales que hizo en una reciente entrevista que ha dado de qué hablar entre sus seguidores.

En conversación con Alexandra Cooper en el pódcast Call Her Daddy, la cantante Karol G abrió su corazón y compartió detalles inéditos sobre su vida sentimental, sus relaciones pasadas y sus preferencias amorosas. “Karol G confiesa, tras terminar con Feid y tras su pasado con Anuel, que le gustan los 'chicos malos': 'Tengo que cambiar eso'”

Durante la entrevista, la intérprete de ‘Provenza’, cuyo nombre real es Carolina Giraldo, sorprendió al hablar con total franqueza sobre sus experiencias en el amor. La artista, conocida también como ‘La Bichota’, no dudó en abordar episodios complejos de sus relaciones anteriores, incluyendo situaciones de desconfianza que marcaron su vida personal.

“En una reciente entrevista en el pódcast ‘Call Her Daddy’, de Alexandra Cooper, compartió detalles inéditos sobre su vida sentimental.”

Uno de los momentos más llamativos de la conversación fue cuando recordó una experiencia con un exnovio que le ocultó su verdadera ubicación. Según relató, la mentira fue mucho más grave de lo que parecía inicialmente, ya que la distancia entre ambos era enorme.

“Estoy hablando de millas y kilómetros y mares. Como si estuviera aquí y en realidad estuviera en un continente diferente”

Las declaraciones, que mezclaron humor con sinceridad, dejaron ver una faceta más humana de la artista, quien reconoció que ha aprendido de sus relaciones pasadas, incluyendo sus vínculos con Anuel AA y Feid, dos de las figuras más mediáticas con las que ha estado vinculada.

Sin embargo, lo que más captó la atención fue su respuesta cuando se le preguntó directamente sobre su tipo de hombre ideal. La cantante no dudó en admitir una preferencia que, según ella misma reconoce, debería replantear.

“Me gusta un poco el chico malo, ¿sabes? Tengo que cambiar eso. Y me gusta el chico que parece que es del barrio y es tranquilo; ese es mi tipo”.

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Esta confesión ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, donde sus seguidores han debatido sobre sus palabras, algunos apoyando su honestidad y otros señalando la importancia de aprender de experiencias pasadas. La propia Karol G abordó el tema con un tono ligero, dejando claro que es consciente de sus patrones emocionales.

Otro de los aspectos que sorprendió durante la entrevista fue su visión sobre las citas ideales, alejándose de los clichés de lujo y sofisticación que suelen asociarse a las celebridades. Para la artista, la autenticidad y la sencillez son clave.

“Para mí, la mejor cita es que me lleven a comer perro caliente y papas fritas, a un lugar de la calle, y que me haga sentir que soy del barrio, como donde vienen los chicos malos. Y me encanta eso”

Con esta declaración, la cantante reafirma su conexión con sus raíces y con una identidad que ha construido a lo largo de su carrera, posicionándose como una figura cercana a su público. Su estilo directo y sin filtros ha sido una de las claves de su éxito tanto en la música como en su relación con los fans.

Más allá de sus confesiones personales, Karol G continúa consolidándose como una de las artistas más influyentes del momento. Su próxima presentación en el Coachella Valley Music and Arts Festival 2026 marca un hito en su carrera, al convertirse en la primera cantante latinoamericana en encabezar el cartel de este evento de talla mundial.

Este logro no solo refuerza su impacto en la industria musical, sino que también posiciona a Colombia en un lugar destacado dentro del panorama internacional. La artista llega a este escenario en uno de los momentos más importantes de su carrera, combinando éxito profesional con una etapa de introspección personal.

Con sus recientes declaraciones, Karol G demuestra que, más allá de los escenarios, también está en un proceso de crecimiento emocional, reconociendo sus errores y reflexionando sobre sus decisiones. Una mezcla de vulnerabilidad y autenticidad que sigue fortaleciendo su conexión con millones de seguidores alrededor del mundo.