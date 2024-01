'Solo como amigos' | Kendall Jenner y Bad Bunny celebraron el Año Nuevo juntos

Kendall Jenner y Bad Bunny pueden haber puesto fin a su romance antes de que terminara el 2023, pero empezaron el 2024 juntos y celebrando el Año Nuevo en una paradisiaca isla en compañía de amigos en común, según reveló TMZ.

Fuentes vinculadas a ambos artistas le dijeron al medio que los dos siguen siendo cercanos a pesar de su reciente ruptura y que aún conservan un grupo de amigos con los que siguen saliendo y compartiendo, entre ellos Hailey y Justin Bieber. En ocasión de las festividades de fin de año, el cantante y la supermodelo decidieron pasar juntos la Nochevieja, rodeados de buenas amistades.

En un video publicado por uno de los amigos de Jenner se escucha la voz del puertorriqueño deseando un “¡Feliz Año Nuevo!” a todos, en medio del espectáculo de luces y fuegos artificiales. Aunque el reciente encuentro puede levantar sospechas entre los seguidores de ambos artistas, las fuentes aseguraron que ninguno de los dos tiene intenciones de retomar el vínculo romántico, al menos por el momento.

En realidad, el viaje a Barbados fue organizado por sus amigos en común con el único objetivo de pasarla bien en Año Nuevo. Sin embargo, las fuentes ligadas a la pareja confirmaron que ambas celebridades mantienen una relación muy cercana, lo cual no descartaría que se vuelva a retomar la historia que dejaron atrás con el 2023.

Kendall y Bad Bunny tuvieron un romance relámpago que inició en febrero de 2023 cuando fueron captados por los paparazzis en una salida en pareja junto a Hailey y Justin Bieber, dos de los mejores amigos de la integrante del clan Kardashian-Jenner. Jenner y Bad Bunny habían comenzado a salir luego de la mudanza del reggaetonero a Los Ángeles, siendo presentados por amigos comunes.

La relación se intensificó rápidamente, ya que en marzo fueron vistos compartiendo un beso y un abrazo en público. Con una serie de apariciones juntos, desde un concierto de Drake hasta eventos de moda y participaciones en proyectos de Gucci, parecía que la relación tomaba un rumbo serio.

De hecho, el pasado septiembre, el intérprete de “Me Porto Bonito” brindó algunos detalles de su relación con Kendall, defendiéndola de los ataques. Para entonces, el romance iba por buen camino. “No saben cómo te sientes, no saben cómo vives, no saben nada, y realmente no quiero que lo sepan”, dijo Benito Martínez a Vanity Fair respecto a su vida sentimental.

Sin embargo, a finales de octubre, los fans empezaron a notar que no habían sido vistos juntos en un tiempo y se preguntaron si las cosas habían terminado. A principios del mes de diciembre se supo que la pareja se había separado.

*Con información de Infobae y TMZ*