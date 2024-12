Kevin Jonas revela la verdadera razón por la que se separó 'The Jonas Brothers'

Llegar a este hito no ha sido un camino fácil, en una entrevista con la revista People, Kevin Jonas habló abiertamente sobre la evolución del grupo, los desafíos que enfrentaron, y los proyectos que mantienen viva la llama de su música.

La disolución de la banda en 2013 marcó un antes y un después en la vida de Kevin, Joe y Nick Jonas. Aunque el anuncio sorprendió a los fans, Kevin explicó que el fin temporal del grupo se debió, en gran parte, a los egos individuales que surgieron en esa etapa: “No hay ego ahora. Creo que en el pasado sí lo había, y eso fue lo que llevó a la disolución de la banda. Pero ahora hemos vuelto y todo está funcionando bien para todos”, confesó.

Desde su regreso en 2019, los Jonas Brothers han demostrado que su dinámica ha evolucionado. Aunque tanto Joe como Nick han explorado carreras como solistas, Kevin asegura que estas aventuras individuales no afectan la relación entre los hermanos ni el trabajo en equipo dentro de la banda: “Lo que pasa con nosotros, y que creo que es realmente divertido, es que no hay reglas. No sé, no quiero hablar por Nick, pero definitivamente no hay reglas sobre lo que podemos hacer. Cualquiera y todo puede hacer música y luego podemos hacerlo juntos o por separado. Creo que eso es lo que nos hace tan dinámicos y geniales”, explicó.

Te puede interesar: Cliente estrelló su carro recién comprado contra el concesionario al descubrir que tenía problemas mecánicos

Te puede interesar: Avión aterriza de emergencia y queda varado más de 35 horas por culpa de unos cerdos apestosos

Joe, de 35 años, lanzó a principios de este año su álbum en solitario Music for People Who Believe in Love, con sencillos como “Work It Out” y “What’s It Gonna Be”. Por su parte, Nick, de 32 años, dejó entrever que también está trabajando en nuevo material, al publicar un misterioso video en Instagram con “nuevas vibraciones”. Kevin, sin embargo, ha decidido esperar el momento adecuado antes de aventurarse como solista: “Simplemente tiene que ser lo correcto. Siempre he hablado sobre la posibilidad de hacerlo, pero todavía no ha llegado el momento adecuado para mí”.

Con la llegada del vigésimo aniversario de The Jonas Brothers, los fans están ansiosos por descubrir cómo celebrará la banda este importante hito. Aunque Kevin no reveló demasiados detalles, confirmó que habrá nueva música para acompañar esta etapa tan especial: “Es el 20 aniversario de la banda, lo que me hace sentir dos cosas: una, muy emocionado y otra muy viejo. Pero es alentador porque sé que ha sido un largo camino. Para nosotros nunca será solo una celebración del pasado. Siempre será una mirada hacia el futuro”.

La banda no solo está mirando hacia adelante en términos musicales, sino que también han mostrado interés en conectar con nuevas generaciones a través de otros proyectos. Kevin, por ejemplo, ha sido copresentador de Claim to Fame, un programa de competencia en el que ha trabajado junto a su hermano menor Franklin Jonas. Kevin expresó su deseo de regresar para una cuarta temporada del show, que ha ganado popularidad entre los espectadores.

Aunque su vida profesional sigue siendo intensa, Kevin Jonas también dedica tiempo a su familia. El próximo 19 de diciembre celebrará 15 años de matrimonio con su esposa Danielle, con quien comparte dos hijas. Para Kevin, el secreto de su relación duradera es la comunicación: “Se trata de comunicación. Llevamos 15 años juntos y seguimos aprendiendo el uno del otro. Con el tiempo uno cambia. Es querer trabajar en ello. Lo importante es no estar dispuesto a rendirse”, señaló.

Mientras The Jonas Brothers se preparan para conmemorar su aniversario, su historia continúa evolucionando, mostrando una mezcla de madurez, unidad y un inquebrantable deseo de reinventarse. Con nueva música en el horizonte y una conexión renovada, el legado de los hermanos Jonas promete seguir creciendo, inspirando tanto a sus seguidores de siempre como a una nueva generación.