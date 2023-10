¿Pero qué le sucede? Britney Spears vuelve a desbocarse en su Instagram

Si hay algo que Britney Spears ha demostrado desde que recuperó su autonomía tras el histórico fallo que puso fin a la tutela de su padre, es que le tiene sin cuidado lo que la gente piense u opine de ella, y así lo demuestra en su cuenta de Instagram cada vez que le da la gana.

Después de anunciar su divorcio de Sam Asghari y la posterior mudanza de sus hijos a la isla de Hawái junto a la familia de su exesposo Kevin Federline, la princesita del pop parece haber seguido con su vida como si nada hubiera pasado, o al menos eso es lo que demuestra en su cuenta personal de Instagram en la que comparte imágenes de su vida cotidiana en su mansión de Los Ángeles donde a menudo se le ve bailando o recreando algunas de sus icónicas coreografías.

Tras el famoso video de los cuchillos y que los usuarios no tardaron en convertirlo en hilarantes memes en las redes sociales, ahora llega otro mucho más sugerente que el anterior. Esta vez, Britney no ha dejado nada a la imaginación de sus seguidores, luego de publicar un video en el que se le ve haciendo unos movimientos muy sensuales y explícitos mientras baila y modela en una diminuta lencería color púrpura. Aunque las imágenes son muy parecidas a otras que ya ha publicado con anterioridad, no deja de sorprender que la artista siga mostrando una imagen muy provocadora y diferente de como se le conoció.

Y es que a pesar de que Britney tiene los comentarios desactivados en su Instagram, su publicación ha sido compartida en otras redes sociales donde ha generado una avalancha de críticas de quienes reprueban su comportamiento, especialmente en momentos en que las noticias sobre el estado de salud de su padre, Jamie Spears, es delicado.

Hace apenas unos días, medios internacionales informaron que el padre de Britney se encontraba recluido en un hospital en estado grave debido a una infección que agravó otras patologías crónicas que ya padecía. Según informó el tabloide TMZ, Spears tuvo que ser operado de emergencia e ingresado a una sección específica para enfermos infecciosos.

Las críticas contra la cantante arreciaron aún más cuando se supo que se había ido de vacaciones en medio de la situación que atraviesa su papá. La intérprete de ‘Toxic’, publicó un video breve junto a un grupo de amigos volando en un jet privado sobre aguas cristalinas del océano y resulta que el grupo se dirigió al exclusivo resort Brando en la Polinesia Francesa, reveló 'TMZ'.