¡Atrevida! Fanática le tocó las partes íntimas a Maluma: esta fue la reacción del artista

El cantante colombiano Maluma se encuentra inmerso en su gira internacional 'Don Juan World Tour' que en estos momentos realiza por todo Estados Unidos. La recepción del público y sus fanáticos ha sido tal que ha superado las expectativas de su equipo de trabajo, puesto que el colombiano ha colgado el "sold out" en casi todas las fechas. Sin embargo, el ímpetu de las fanáticas por acercarse al artista, en algunas ocasiones puede convertirse en un momento incómodo y hasta peligroso. Eso fue lo que le pasó al colombiano en su último concierto en el que vivió una situación desagradable cuando se despedía de sus fans.

Todo sucedió durante este fin de semana en el Madison Square Garden donde Maluma se encontraba dando uno de sus conciertos más importantes de su carrera, puesto que era la primera vez que el artista originario de Medellín, Colombia, llenaba en su totalidad el majestuoso recinto deportivo de la ciudad de Nueva York. El concierto fue un éxito total y los asistentes disfrutaron cada minuto de su presentación.

Como ya es costumbre, cuando el show finaliza, Maluma suele atravesar un pasillo donde sus fanáticos lo esperan para saludarlo, pedirle selfies o darle algún regalo. El artista, que siempre va rodeado de su equipo de seguridad, aprovecha este momento para interactuar con sus seguidores. Sin embargo, en medio de ese momento, mientras el famoso daba la mano y concedía fotos a varios fanáticos, una mujer le tocó sus partes íntimas. Al sentir la mano intrusa en sus genitales, el cantante reacciona inmediatamente apartando a la mujer, al tiempo en que cruza algunas palabras con ella, aunque no se puede distinguir qué es lo que le dice.

Al cantante @maluma, una de sus fanáticas le tocó la entrepierna. La mujer lanzó su curiosa mano en exploración, llegando hasta la masculinidad del paisa. Quien al sentirse rodeado, retiró con velocidad la imprudente extremidad de su ser. pic.twitter.com/tFw6yTsznB — La Red Caracol (@LaRedCaracol) October 9, 2023

Como era de esperarse el video del suceso se hizo viral en las redes sociales en cuestión de horas, y ha levantado todo un debate especialmente entre quienes defienden que el acto podría ser catalogado como agresión sexual. "La gente debería saber que hay límites", reza uno de los mensajes que se pueden leer en X (antes Twitter). "Nunca está bien tocar a una persona de forma sexual sin su consentimiento, independientemente de su género, estatus, popularidad, belleza, vestimenta...", indica otro usuario.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Maluma es víctima de alguna situación incómoda con sus fanáticas. Hace algunas semanas, otra mujer lo tomó desprevenido y le plantó un beso en la boca ante la incredulidad del propio artista y su cuerpo de seguridad que no pudieron reaccionar a tiempo. Previo a este incidente, otro fanático le lanzó una muleta en pleno concierto que por fortuna no le causó lesiones gracias a los impresionantes reflejos del colombiano que logró atrapar el objeto en medio del aire.