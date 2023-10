¡Son igualitos! Hijo no reconocido de Arnold Schwarzenegger sorprende con su escultural cuerpo

Nacido en 1997 producto de una relación extramarital que su madre mantuvo con el actor Arnold Schwarzenegger mientras trabajaba como su ama de llaves, Joseph Baena nunca supo la identidad de su verdadero padre, hasta que en 2011 se descubrió toda la verdad. Aquella infidelidad le costaría el matrimonio al actor que ese mismo año se divorciaba de su esposa Maria Shriver después de 25 años de relación y cuatro hijos.

Su madre, Mildred Patricia Baena de origen guatemalteco, mantuvo oculta su identidad durante casi diez años hasta que la genética empezó a delatar su conexión con Arnold. De hecho, Joseph ha desarrollado un impresionante parecido físico con el actor, quien al igual que su padre, es amante al culturismo, lo que lo ha convertido en toda una estrella de las redes sociales.

En 2012, durante una entrevista en el programa 60 Minutes de la CBS, el actor y exgobernador de California reveló que no sabía de su parentesco con Joseph hasta que comenzó a parecerse a él. A partir de allí, Arnold comenzó a acercarse a su hijo con la intención de apoyarlo en su crecimiento y educación. Desde entonces, ambos han desarrollado un vínculo mucho más cercano.

El pasado 2 de octubre, Joseph cumplió 26 años y lo celebró compitiendo en su primer triatlón. El fisicultirista sacó pecho de su logró posteando una serie de imágenes y videos con la medalla en el pecho y feliz por haber llegado a la meta.

"Qué gran experiencia fue competir con atletas tan increíbles. Con mi cumpleaños tan cerca, quería desafiarme a mí mismo de una nueva manera, siento que lo hice muy bien y estoy orgulloso de mí mismo por llegar hasta el final. ¡Realmente creo que si tienes músculos, deberías poder usarlos!", escribió Joseph en su cuenta de Instagram.

Con respecto al hecho de que Joseph Baena no lleva el apellido Schwarzenegger, el joven ha dicho en reiteradas ocasiones que no le gusta usar el apellido de su padre porque no quiere que eso influya en su carrera actoral y que las productoras lo contraten por su talento y no por ser hijo de Arnold Schwarzenegger

“Cuando voy a las audiciones, no saben quién soy, porque no tenemos el mismo apellido", dijo a la revista a Men’s Health. “Sé que soy todo yo. Mi padre es de la vieja escuela; no cree en las dádivas. Cree que el trabajo duro da sus frutos, y yo también”.

Además de la actuación, Baena se convirtió en un modelo culturista profesional con el entrenamiento y apoyo de su padre y se hizo agente de bienes raíces también influenciado por la exitosa carrera del actor como agente que inició cuando llegó a Nueva York de Austria, y con la que ganó su primer millón.