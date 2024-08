Cantante británica devuelve perrita que había adoptado después que se comiera los pasaportes de sus hijos

La reconocida cantante y presentadora británica, ha generado controversia después de su revelación en el podcast Miss Me?

Lily Allen mencionó en el programa que devolvió a una cachorra llamada Mary tras el incidente en el que el perro destruyó los pasaportes de sus hijos. Esta declaración provocó una avalancha de críticas en redes sociales, amenazas y una dura respuesta de PETA.

Durante el episodio, Allen explicó que, debido a la destrucción de los pasaportes, sus hijos no pudieron ver a su padre, Sam Cooper, durante 4 o 5 meses. La artista describió el reemplazo de los documentos como una “pesadilla logística” exacerbada por la pandemia de COVID-19: "No puedo decirte cuánto dinero me costó reemplazar todo porque estaba en COVID", indicó Allen.

En respuesta a la controversia, Allen publicó un mensaje en X (anteriormente Twitter) donde defendió su postura. Aclaró que hizo “mucho y durante mucho tiempo” para que la relación con la mascota funcionara, pero que el incidente con los pasaportes fue “la gota que derramó el vaso”. En su mensaje, Allen criticó a los medios por distorsionar sus palabras para generar indignación y expresó que recibió “mensajes realmente aborrecibles, incluidas amenazas de muerte”.

Allen detalló que Mary, quien fue rescatada de un refugio en Nueva York, sufría de una severa ansiedad por separación, lo que provocaba comportamientos problemáticos: “No podía quedarse sola más de 10 minutos, hacía tres paseos largos al día, dos con nosotros y uno con un paseador local y varios perros más”, explicó.

La cantante también indicó que trabajaron con el refugio y con un especialista en comportamiento antes de decidir reubicar a Mary. La reubicación se realizó “dentro de las 24 horas posteriores a su regreso”, afirmó.

¿Qué dijo PETA?

La respuesta de PETA llegó a través de una carta emitida por Elisa Allen, vicepresidenta de programas de la organización, en la que expresaron su “horror” por la devolución de Mary. En la carta, PETA criticó a Allen por tratar a la mascota como un “accesorio” y no como un compañero que requiere amor y compromiso continuo: “Cualquiera que conozca y ame a los perros entiende que es probable que un perro mastique algo en la casa en algún momento. A menudo exploran el mundo poniendo cosas en sus bocas, es natural”, se lee en la carta.

Como parte de su respuesta, PETA le envió a Allen un “cachorro de juguete mecánico”, argumentando que este tipo de animal “es el único que deberías llevar a tu hogar” debido a su falta de necesidades y responsabilidades.

¿Quién es Lily Allen?

Lily Allen ha sido una figura destacada en el mundo de la música desde su debut con Alright, Still en 2006. A lo largo de su carrera, ha combinado su éxito musical con un activismo notable en temas de salud mental y derechos de los animales. Esta situación ha puesto a prueba su capacidad para manejar la presión pública y el desafío de equilibrar su vida personal con su vida profesional y activista.